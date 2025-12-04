대한항공, 역시 강했다…3연패 "서브와 수비 차이가 컸다"

기사입력 2025-12-04 21:52


대한항공, 역시 강했다…3연패 "서브와 수비 차이가 컸다"
4일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드-대한항공전. 우리카드 마우리시오 감독. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

/2025.12.4/

[장충=스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON이 3연패에 빠졌다.

우리카드는 4일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 대한항공 점보스와 2라운드 경기에서 세트스코어 1대3(25-23, 20-25, 20-25, 20-25)으로 패배했다.

우리카드는 아라우조가 18득점 김지한이 12득점 알리가 11득점으로 득점을 냈다. 그러나 1세트를 제외하고는 세트 초반부터 대한항공에 흐름을 내주면서 어렵게 경기를 풀어갔고, 승부처에서 범실까지 이어지면서 결국 경기를 내줬다.

경기를 마친 뒤 마우리시오 파에스 우리카드 감독은 "오늘은 서브와 수비의 차이가 컸다. 그렇게 되면 우리팀 퀄리티를 유지하기 힘들다. 만족한 점도 있다. 한태준의 플레이는 지시한대로 이뤄졌다. 그러나 사소한 디테일이 지켜지지 않았다. 약속했던 게 지켜지지 않으면서 상대를 흔들지 못했다. 상대를 꺾기까지 굉장히 부족했다"고 총평했다.

이날 우리카드는 러셀의 날카로운 서브에 고전했다. 서브로만 5점을 허용했다. 파에스 감독은 "리시브가 잘 됐을 때는 상대와 큰 차이가 없다. 가장 큰 문제는 수비가 정확히 올라오고, 2단 연결에 대한 퀄리티다. 우리 공격수가 큰 차이를 만들지 못한 게 있다. 상대는 우리를 힘들게 했지만, 우리는 상대에게 기회를 줬다. 러셀에게는 서브를 계속 치도록 하면 안 된다. 빨리 돌려야 해서 정교하게 해야한다. 그런데 그 부분을 못했다. 러셀 뿐 아니라 대한항공 다른 선수도 잘했다. 그 부분에 있어서 우리가 부족했던 거 같다"고 아쉬워했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

2.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

3.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

4.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

5.

[종합] 박나래, "매니저에 술잔 던져" 갑질 의혹→1인 기획사 문제까지…논란 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

2.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

3.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

4.

'몬타뇨-갈레고 벤치+박현빈 선발' 부천 VS '싸박-안드리고-윌리안 스리톱' 수원FC, 외나무 승부[승강 PO 라인업]

5.

"봐도 봐도 안타까운 바르셀로나의 한국인 듀오" '야말 참교육' 쿠쿠렐라 조명한 기사에 등판한 이승우&백승호

스포츠 많이본뉴스
1.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

2.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

3.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

4.

'몬타뇨-갈레고 벤치+박현빈 선발' 부천 VS '싸박-안드리고-윌리안 스리톱' 수원FC, 외나무 승부[승강 PO 라인업]

5.

"봐도 봐도 안타까운 바르셀로나의 한국인 듀오" '야말 참교육' 쿠쿠렐라 조명한 기사에 등판한 이승우&백승호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.