생애 두 번째 MVP, 사령탑도 엄지 척…"힘이 되는 선수, 재미있어하더라"

기사입력 2025-12-31 18:48


생애 두 번째 MVP, 사령탑도 엄지 척…"힘이 되는 선수, 재미있어하더…
18일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 한국도로공사의 경기. 현대건설이 도로공사에 승리했다. 경기 종료 후 강성형 감독과 하이파이브를 나누고 있는 김다인. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.18/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "힘이 된다."

현대건설 힐스테이트는 31일 인천 삼산체육관에서 진에어 2024~2025 V-리그 여자부 흥국생명 핑크스파이더스와 4라운드 경기를 한다. 2025년 마지막 경기.

현대건설은 기쁜 소식 하나를 들었다. 주장이자 주전 세터인 김다인이 3라운드 MVP를 차지한 것.

한국배구연맹은 "세터 김다인은 기자단 투표 34표 중 12표(양효진·실바 9표, 모마 2표, 카리 1표, 기권 1표)를 얻으면서 2023~24시즌 4라운드에 이어 생애 두 번째 라운드 MVP를 수상했다. 적재적소의 고른 볼 배분으로 공격수들에게 날개를 달아준 그는 세트당 평균 10.72개의 세트를 성공하면서 세트 3위에 안착해 있다"고 설명했다.

세터가 안정감을 보이면서 현대건설은 최근 승리 질주를 펼치기 시작했다. 7연승이자 3라운드 전승에 성공하면서 여자부 1위 한국도로공사 하이패스의 뒤를 바짝 추격하고 있다.

김다인의 3라운드 MVP 수상 소식에 강성형 현대건설 감독도 미소를 지었다. 강 감독은 "모든 선수들이 열심히 하지만, (김)다인이가 배분도 그렇고, 수비면 수비, 서브면 서브에서 힘이 되고 있다. 주장을 맡으면서 열심히 뛰면서 좋다"라며 "2023~2024 시즌에 모마를 앞세워 우승을 했는데 다인이가 높은 토스를 하면서 체력적으로 많이 힘들었다. 또 본인 스타일도 아니었다"라며 "지금은 본인도 재미있어하고 있다. 스피드 배구를 대표팀에서도 했었는데 굉장히 좋은 활약을 하면서 즐거워하는 거 같다. 앞으로도 잘 이끌 거 같다"고 기대했다.

한편, 2025년 마지막 경기를 앞둔 강 감독은 "한 해 시작이 걱정이 많았다. 많은 걸 변화를 주려고 해서 어려움도 있었지만, 오늘까지 보면 도전하는 게 의미가 있었던 거 같다. 앞으로 마무리를 잘해야하지만 매년 부상 때문에 마지막이 힘들었는데 올 시즌에도 부상 선수를 가지고 있는데 치료나 회복을 잘해서 마무리까지 잘해야하지 않을까 싶다"고 말했다.


생애 두 번째 MVP, 사령탑도 엄지 척…"힘이 되는 선수, 재미있어하더…
6일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-현대건설전. 흥국생명 요시하라 토모코 감독이 선수들을 독려하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.6/
올해 흥국생명 지휘봉을 잡은 요시하라 토모코 감독 역시 각오가 남다르다. 요시하라 감독은 "한국 리그에 와서 힘든 것도 있지만, 선수들이 성장하는 걸 볼 수 있어서 좋았다. 2026년에도 선수들이 좋은 추억을 갔으면 좋겠다"고 이야기했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'심정지 이송' 안성기, 위급 고비 넘겼다?.."차도 언급할 단계 아냐" [공식]

2.

'52세' 김성수♥쇼호스트, 벌써 상견례 앞뒀다 "천천히 못 하겠어" ('신랑수업')

3.

[종합] "차도 언급할 단계 아니야"…'혈액암' 안성기, 건강상태 '위중'→美거주 子 급거 귀국

4.

어도어가 쏜 431억…다니엘, 결국 변호사 선임 '맞대응'

5.

이이경 침묵 속 폭로자 재등장…"강간 연상 발언 후 대사관까지 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김연경과 어깨 나란히' 레오 두 표 차에 웃었다…'전승 행진' 김다인, 생애 두 번째 MVP [공식발표]

2.

[공식발표]'정정용 감독 떠난' 김천상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

3.

[오피셜]'U-20 월드컵 결승 멤버→아시안게임 금메달리스트' 생애 첫 이적...성남, '국대급 GK' 이광연 전격 영입

4.

얘도 그냥 호일룬이네! 맨유만 오면 박살나는 ST들…꼴찌팀에 졸전→"셰슈코 중심으로 전술 맞춰라"

5.

[오피셜]'승격에 진심' 대구FC, '김병수 제자' 베테랑 DF 김주원-MF 류재문 동시영입

스포츠 많이본뉴스
1.

'김연경과 어깨 나란히' 레오 두 표 차에 웃었다…'전승 행진' 김다인, 생애 두 번째 MVP [공식발표]

2.

[공식발표]'정정용 감독 떠난' 김천상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

3.

[오피셜]'U-20 월드컵 결승 멤버→아시안게임 금메달리스트' 생애 첫 이적...성남, '국대급 GK' 이광연 전격 영입

4.

얘도 그냥 호일룬이네! 맨유만 오면 박살나는 ST들…꼴찌팀에 졸전→"셰슈코 중심으로 전술 맞춰라"

5.

[오피셜]'승격에 진심' 대구FC, '김병수 제자' 베테랑 DF 김주원-MF 류재문 동시영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.