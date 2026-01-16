"캐묻지 않았지만" 기다려야하나, 바꿔야하나…깊은 고민 남은 '경민대 패배'

|
[의정부=스포츠조선 이종서 기자 KB손해보험이 연승 종료 속에 고민을 안게 됐다.
KB손해보험은 16일 의정부 경민대체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 대한항공과의 4라운드 경기에서 세트스코어 1대3(18-25, 24-26, 33-31, 25-27)으로 패배했다.
나경복이 자리를 채웠지만, 제 컨디션이 아니었다. 결국 3세트까지만 소화하고 교체됐다.
위기는 기회가 되기도 했다. 교체 투입된 홍상혁이 12득점 공격성공률 58.82%를 기록하며 존재감을 보여줬다. 그러나 러셀(27득점) 김규민(14득점) 김선호(14득점) 정한용(11득점) 김민재(9득점)가 고루 터진 대한항공의 공격을 막지 못한 채 결국 승점 획득에 실패했다.
경기를 마친 뒤 하현용 KB손해보험 감독대행은 "선수들이 초반에 아웃사이드 히터쪽에서 공격력 등에서 부침이 있었다. 어느정도 해주길 바랐는데 공격쪽에서 부족했다. 그래서 선수들도 어려움이 있었던 거 같다. 홍상혁 선수가 오랜만에 교체로 들어갔는데 리시브나 교체에서 잘 들어갔는데 잘해줬다고 생각한다고"고 말했다.
|
결국에는 야쿱의 빈자리라 관건. 하 대행은 "찾고 있는 중이다. 야쿱이 사무국과 연락은 하고 있다고 하는데 일이 마무리가 안 된 거 같다. 마무리 되든 안 되든 기다려보겠다고 했다. 혹시 모르니 준비는 하고 있다"라며 "포지션은 정해놓지 않았다. 가장 부족한 부분이 야쿱 포지션이니 아웃사이드히터와 미들블로커를 보고 있다"고 했다.
하 대행은 야쿱에 대해 "개인적으로 그랬을수도 잇는데 가봐야 알 수 있다고 한다. 정확하게 무엇인지는 한 번 더 물어보긴 했지만, 캐묻지는 않았다. 가족 문제라고만 했다. 아시아쿼터 선수가 도움이 됐는데 안타깝다. 빨리 온다, 못 온다 확답이 나왔으면 좋겠다. 다만, 찾고는 있지만, 상황의 여의치 않다"고 말했다.
의정부=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com