듀스 끝낸 연속 블로킹→4연패가 끝났다…"제 자신이 자랑스러웠어요"

[의정부=스포츠조선 이종서 기자 "기분이 날아갈 거 같아요."
대한항공은 16일 의정부 경민대체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 KB손해보험과의 4라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-18, 26-24, 31-33, 26-24)으로 승리했다.
선두 대한항공은 4연패에서 탈출하며 2026년 첫 승을 신고했다.
마지막 순간 블로킹에 활짝 웃었다. 이날 대한항공은 1세트를 쉽게 잡았지만 2세트부터는 진땀을 빼기 시작했다. 3세트 30점이 넘어가는 접전을 펼쳤지만, 결국 세트를 내줬다. 4세트 역시 듀스 상황. 25-25에서 비예나의 백어택을 김규민이 블로킹 득점으로 이었다. 뒤이어 홍상혁의 퀵오픈이 이어졌지만, 다시 한 번 김규민이 이를 가로막으면서 승리를 확정지었다.
김규민은 이날 블로킹 4득점 서브 1득점 포함 14득점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.
헤난 달 조토 감독은 경기를 마친 뒤 김규민의 기록을 이야기한 뒤 "14점은 미들블로커에게는 굉장히 높은 점수다. 오늘은 정말 빼어난 활약을 했다"고 칭찬했다.
김규민은 "대한항공에 와서 연패를 하고 이렇게 분위기가 다운된 적이 없던 거 같다. 1승하는 게 간절하고 소중하다는 걸 알게 됐다. 날아갈 거 같은 기분"이라고 소감을 전했다.
마지막 순간 블로킹 두 개는 김규민 자신에게도 만족스러웠던 결과. 김규민은 "그동안 블로킹으로 도움을 주지 못해서 미안하고 속상하기도 했다. 연패를 끊을 수 있는 블로킹을 해서 내 자신이 자랑스러웠다"고 미소를 지었다.
김규민은 1990년생으로 만 나이로 어느덧 36세가 됐다. 선수로서 적은 나이가 아니지만 김규민은 오히려 각오를 새롭게 다졌다. 김규민은 "뼈가 부러질 때까지 하고 싶다. 노장은 죽지 않았다는 말을 듣도록 하겠다. 아직 내 위에 (신)영석이 형(40·한국전력) (최)민호 형(38·현대캐피탈) 등이 있다. 그 형들을 따라서 나이를 더 먹어도 할 수 있도록 하겠다"고 각오를 밝혔다. 의정부=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com