V리그 외인 1명 더 늘어난다→男 외인2 아쿼1&女 외인1아쿼2…엄재용 신임 연맹 사무총장 선출

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] V리그의 외국인선수 정원이 늘어난다.

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한국배구연맹은 23일 오전 서울시 마포구 한국배구연맹 대회의실에서 제22기 제6차 이사회 및 임시총회를 개최했다.

아시아쿼터 및 외국인선수 제도 변경을 비롯해 신임 임원 선출 등에 대한 안건이 다뤄졌다.

2027~2028시즌부터 남자부 외국인선수 정원이 확대된다. 기존 팀당 외국인선수 1명+아시아쿼터 1명에서 외국인선수 2명+아시아쿼터 1명으로 정원이 늘어나되, 외국인 선수1(1년차 40만불 / 2년차 55만불)과 외국인선수2(1년차 15만불 / 2년차 17만불)의 연봉에는 차이가 있다. 또한 아시아쿼터 선수의 연봉 역시 기존(1년차 12만불 / 2년차 15만불)보다 상승(1년차 15만불 / 2년차 17만불)되며 출전은 3명 전원 가능하다.

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여자부는 아시아쿼터 선수 정원이 확대된다. 기존 1명에서 2027~2028시즌부터는 2명까지 보유할 수 있도록 확대되며, 3명 전원 출전 가능하다. 연봉(1년차 15만불 / 2년차 이상 17만불)은 기존과 동일하다.

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교체에는 제한이 생긴다. 2026~2027시즌부터 아시아쿼터 및 외국인선수는 5라운드까지 교체 가능하다. 단, 선수가 연맹 커미션닥터로부터 8주 이상의 부상 진단을 받은 경우 6라운드 이후에도 교체 가능하게 된다.

엄재용 신임 사무총장. 사진제공=KOVO

연맹 사무총장의 임기 만료에 따라 신임 사무총장도 선출됐다. 7월1일부로 엄재용 티캐스트 대표이사가 사무총장으로 선출됐다.

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1991년 MBC 보도본부 스포츠국에 입사한 엄재용 신임 사무총장은 1995년부터 SBS 보도본부 보도국 기자, 편성본부 편성PD, 기획실 정책팀장, 콘텐츠허브 콘텐츠사업/국내사업/신사업실장을 역임했다. 2023년부터는, 티캐스트 경영지원실장을 거쳐 티캐스트 대표이사로 재직했다. 엄재용 신임 사무총장은 2026년 7월부터 3시즌 동안 프로배구의 발전을 이끌 예정이다.

28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 김상우 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/

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운영본부 업무의 전문성 및 현장 소통 강화를 위해 신임 운영본부장으로 김상우 전 삼성화재 감독을 선출했다. 김 본부장은 1996년부터 2007년까지 삼성화재에서 선수로 뛰었으며, 은퇴 뒤에는 LIG손해보험(2010~2011), 우리카드(2015~2018), 삼성화재(2022~2025)에서 감독직을 수행했으며, KBSN스포츠 해설위원으로도 활동한 바 있다. 본부장 임기는 1년이며, 총재가 필요하다 인정할 때 1년씩 인사위원회의 심의를 거쳐 연임할 수 있다.

제22기 제5차 이사회 및 임시총회에서 신규 회원 가입이 승인된 주식회사 숲티비(SOOPTV)의 구단명은 SOOP SOOPers(숲 수퍼스) 배구단이다. 다양한 구성원이 함께하는 SOOP 플랫폼처럼 각기 다른 개성과 강점을 지닌 선수들이 함께 모여 하나의 팀을 이룬다는 의미를 지녔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com