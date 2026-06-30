유광우 떠나보낸 대한항공, 한선수 백업 아쿼 일본 국대 세터 영입 [공식 발표]

사진제공=대한항공 점보스

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[스포츠조선 김용 기자] 유광우 떠난 대한항공, 아시아쿼터 일본 국대 세터로 채웠다!

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대한항공이 2026~2027 시즌을 함께 할 아시아쿼터 선수를 영입했다. 주인공은 일본 국가대표 출신 세터 야마모토 류다.

야마모토는 2000년생 키 1m85의 세터로 탄탄한 피지컬에 강한 서브를 장착했다. 세터로서 안정적인 경기 운영 능력이 돋보인다. 지난 2022년 일본 산토리 배구단 입단 후 루마니아, 그리스, 이탈리아 등 다양한 유럽 배구 리그 경험을 축적하였고 일본 차세대 국가대표 세터로도 꾸준히 거론되는 전도유망한 젊은 세터이다.

블로킹 및 수비에서도 우수한 가량을 갖춘 것으로 평가되는 야마모토는 팀 주전 세터인 한선수 선수와 함께 보다 안정적인 팀 전력을 구축할 것으로 보이며, 향후 정규 시즌 개막에 즈음하여 합류 예정인 외국인 선수 잰더 케트진스키와 더불어 대한항공 배구단에 새로운 바람을 불러 일으킬 것으로 기대된다.

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야마모토는 6월 30일 김포국제공항을 통해 입국했다. 곧바로 용인 신갈에 위치한 선수단에 합류하여 본격적인 훈련에 돌입할 예정이다.

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대한항공은 이번 시즌을 앞두고 베테랑 세터 유광우를 삼성화재로 떠나보낸 바 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com