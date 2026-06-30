허수봉 13억·강소휘 8억! → V리그 남녀 연봉킹 등극

2월 1일 서울 장충체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 GS칼텍스와 한국도로공사의 경기. 수비 준비하는 도로공사 강소휘. 장충=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.02.01/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 현대캐피탈 허수봉과 한국도로공사 강소휘가 2026~2027시즌 남녀부 최고 보수 선수에 이름을 올렸다. 다가오는 V리그 무대를 밟게 될 선수들이 모두 등록을 마쳤다.

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남자부에서는 FA자격을 얻었던 허수봉이 13억원(연봉 8억+옵션 5억)으로 보수 탑에 올랐다. KB손해보험 황택의는 12억원(연봉 9억원+옵션 3억원)으로 허수봉의 뒤를 이었고, 대한항공 한선수가 10억8000만원(연봉 7억5000만원+옵션 3억3000만원)으로 3위, 대한항공 정지석이 8억2000만원(연봉 6억원+옵션 2억2000만원)으로 4위, 나경복이 8억원(연봉 6억원+옵션 2억원)으로 5위에 자리했다.

여자부에서는 강소휘가 8억원(연봉 5억원+옵션 3억원)으로 지난시즌과 마찬가지로 연봉퀸 자리를 지켰다. 이어 5억5000만원(연봉 3억5000만원+옵션 2억원)의 현대건설 정지윤이 2위, 현대건설 김다인과 정호영이 나란히 5억4000만원(연봉 4억2000만원+옵션 1억2000만원)으로 3위에 자리했고, 정관장 박은진이 4억3000만원(연봉 3억3000만원+옵션 1억원)으로 보수 TOP5를 기록했다.

이로써 남자부는 총 113명(삼성화재 21명, 우리카드 18명, 대한항공·현대캐피탈·KB손해보험 16명, OK저축은행 14명, 한국전력 12명), 여자부(현대건설·흥국생명 17명, IBK기업은행 16명, GS칼텍스 15명, 정관장 14명, 한국도로공사 13명, SOOP 12명)는 104명의 선수가 선수 등록을 마쳤다.

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2026~2027시즌 남자부 샐러리캡 38억6000만원과 옵션캡 15억5000만원인 총 54억1000만원의 보수가 적용되며, 여자부는 샐러리캡 21억원과 옵션캡 6억원, 27억원의 보수(승리수당 3억원 별도)가 적용된다.

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한편, 남자부 17명, 여자부 19명 등 총 36명의 선수가 자유신분선수로 등록되었으며, 자유신분선수는 공시일로부터 정규리그 3라운드 종료일까지 어느 구단과도 자유롭게 계약을 맺을 수 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com