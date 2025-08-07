스포츠조선

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스케즈, 왜 우승 승부수인가

기사입력 2025-08-07 11:22


"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스…
롯데 자이언츠 새 외국인 투수 빈스 벨라스케즈. USA투데이연합뉴스

[스포츠조선 김민경 기자] "벨라스케즈는 클리블랜드 가디언즈와 남은 마이너리그 계약보다 롯데에서 더 많은 돈을 받을 예정이다."

미국 메이저리그 이적시장 소식을 다루는 'MLB 트레이드루머스'는 7일(이하 한국시각) 벨라스케즈의 한국행을 보도했다. 벨라스케즈를 풀어줘야 하는 클리블랜드가 먼저 사실을 알리면서 롯데 자이언츠의 공식 계약 발표보다 빨리 소식을 전달했다.

MLB트레이드루머스는 '클리블랜드는 벨라스케즈가 KBO 구단인 롯데와 남은 시즌 계약을 마쳤다고 발표했다. 벨라스케즈는 올해 클리블랜드 트리플A팀에서 뛰었는데, 그의 남은 계약을 롯데에 팔면서 클리블랜드는 현금을 받기도 했다. 벨라스케즈는 클리블랜드에서 남은 시즌 받는 금액보다 롯데에서 더 많은 돈을 받을 것'이라고 보도했다.

롯데는 벨라스케즈와 연봉 33만 달러(약 4억원)에 계약했다. 잔여 경기 수를 고려하면 파격적인 금액이다. 롯데는 7일 현재 38경기를 남겨두고 있다.

벨라스케즈를 영입하면서 결별을 통보한 기존 외국인 투수 터커 데이비슨은 6일 부산 KIA 타이거즈전에 마지막으로 등판했다. 벨라스케즈는 8일 한국에 입국해 등판 일정을 조율한다. 벨라스케즈가 데이비슨의 자리에 그대로 들어간다고 가정하면, 남은 시즌 6경기에서 아주 많으면 7경기까지 등판이 가능할 전망이다.

선발투수가 건강히 한 시즌을 치르면 보통 29경기에서 30경기 정도 등판한다. KBO 신규 외국인 선수가 받을 수 있는 최고액은 100만 달러(약 13억원)다. 6경기당 20만 달러(약 2억원)를 받는 셈인데 벨라스케즈는 그보다 좋은 대우를 약속받았다.

롯데는 "벨라스케즈는 신장 1m90, 몸무게 95kg의 우완 투수로 2010년 드래프트 2라운드 휴스턴 애스트로스에 지명된 선수다. 최고 구속 153km 빠른 속구와 슬라이더, 너클 커브, 체인지업을 바탕으로 메이저리그에서 9시즌을 활약하며 760이닝 이상을 투구한 선수다. 특히 메이저리그 144경기에 선발 등판한 경험으로 우수한 경기 운영 능력을 갖추어 중요한 경기에서 팀에 필요한 역할을 해줄 것이라 판단했다"고 기대감을 보였다.


"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스…
롯데 자이언츠 새 외국인 투수 빈스 벨라스케스. AP연합뉴스

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스…
롯데 자이언츠 빈스 벨라스케스. 사진제공=롯데 자이언츠
벨라스케즈는 메이저리그에서 2015년부터 2023년까지 9시즌을 뛰면서 191경기(선발 144경기), 38승51패, 763⅔이닝, 822탈삼진, 평균자책점 4.88을 기록했다.


올해는 클리블랜드에서 4월 말 빅리그로 콜업됐으나 경기에 나서지 못한 채 지명양도(DFA) 조치됐고, 웨이버 공시 뒤 클리블랜드와 마이너리그 계약을 유지하고 있었다. 올해 트리플A 성적은 18경기, 5승4패, 81⅔이닝, 95탈삼진, 평균자책점 3.86이다.

MLB트레이드루머스는 '벨라스케즈는 올해 트리플A에서 삼진율은 26.8%로 좋았지만, 볼넷률 역시 14.1%로 높았다. 경기마다 평균 4⅔이닝 미만으로 던졌는데, 어느 정도 의도적인 결과였다. 그는 2023년 6월 팔꿈치 수술을 받으면서 2024년 시즌을 통째로 날렸다. 클리블랜드는 5월 말까지 그가 등판할 때마다 4⅓이닝을 넘기지 못하도록 했다. 벨라스케즈는 여전히 아주 긴 이닝을 던지진 않고 있지만, 최근 선발 등판한 12경기 가운데 7경기에서 6이닝을 기록하는 동시에 경기당 평균 5이닝을 기록했다'고 했다.

매체는 또 '올해 벨라스케즈는 시즌이 지날수록 더 강해졌다. 최근 12경기 평균자책점은 3.17이다. 그의 직구 평균 구속은 92.5마일(약 148.9㎞)로 전성기 때보다는 2마일 정도 떨어지지만, 슬라이더와 너클 커브, 체인지업, 싱커 등으로 보완하고 있다'고 긍정적으로 평가했다.

롯데는 10승을 달성한 데이비슨을 포기할 정도로 벨라스케즈를 향한 기대감이 높다. 미국에서 이닝을 제한하며 관리를 받은 만큼 한국에서 전력으로 던질 수 있을 것으로 보인다. 좌완 파이어볼러 알렉 감보아처럼 구위로 윽박지르는 유형은 아니지만, 벨라스케즈의 풍부한 경험에 기대를 걸고 있다.

벨라스케즈는 "열정적인 응원을 보내주시는 롯데자이언츠 팬 분들 앞에 서는 것이 기대된다. 팀의 중요한 시기에 합류하는 만큼 책임감을 가지고 포스트시즌 진출을 위해 매 경기 최선을 다하겠다고 각오를 다졌다.


"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스…
6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 경기를 준비하는 롯데 김태형 감독의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스…
3일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 9대3으로 승리하며 주말 3연전을 위닝시리즈로 장식한 롯데 선수들이 승리 세리머니를 하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.3/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

'200억 기부' 김장훈, 생활고 루머에 분통 "대치동 산다, 연예인 걱정 금지"[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

5.

손호영, 송혜교=첫 ♥스캔들 상대…"회사 발칵 뒤집어졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

2.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

안방마님 한 마디에 눈물 그렁…"안 혼냈어요" 억울했던 최재훈, 비하인드 스토리

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

2.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

안방마님 한 마디에 눈물 그렁…"안 혼냈어요" 억울했던 최재훈, 비하인드 스토리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.