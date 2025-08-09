5회까지 1득점→6회부터 무안타. 오늘은 다이너마이트 타선 깨어날까. 황…

스포츠조선

5회까지 1득점→6회부터 무안타. 오늘은 다이너마이트 타선 깨어날까. 황영묵 이진영 선발 출전[잠실 현장]

기사입력 2025-08-09 16:35


28일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회초 1사 1루 한화 황영묵이 안타를 날리고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.28/

5일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 4회 1사 1, 3루. 이진영 내야땅볼 때 득점에 성공한 문현빈. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.05/

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 1타점 적시타 날린 한화 손아섭. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 전날과 같은 오른손 투수가 나왔지만 한화 이글스가 라인업을 조금 수정했다.

한화는 9일 잠실에서 열리는 LG와의 1,2위전에 손아섭(지명타자)-리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-이진영(우익수)-황영묵(2루수)-이재원(포수)-심우준(유격수)로 선발 라인업을 구성했다.

전날엔 우익수 이원석과 2루수 하주석을 기용했는데 이날 황영묵과 이진영을 올린 것. 1~6번 타순은 전날과 같았다.

타격이 살아야 하는 한화다.

한화는 전날 연장 10회말 마무리 김서현이 천성호에게 끝내기 안타를 맞고 1대2로 패했다. 선발 류현진이 6이닝 동안 6안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 좋은 피칭을 했고, 5회초 손아섭의 적시타로 1-0으로 앞서며 좋은 흐름으로 경기가 펼쳐졌지만 류현진이 내려간 7회말 두번째 투수 주현상이 선두 구본혁에게 안타, 박해민에게 희생번트로 1사 2루의 위기에 몰렸고 신민재를 중견수 플라이로 잡았으나 문성주에게 볼넷을 허용해 2사 1,2루까지 몰렸고 결국 오스틴에게 우전안타를 허용해 1-1 동점을 만들어줬다. 9회말 2사 1,2루서는 마무리 김서현이 오스틴을 유격수앞 땅볼로 처리해 경기를 연장까지 끌고 갔지만 연장 10회말 김현수와 오지환의 2루타에 자동 고의4구로 1사 만루의 위기에 몰렸고 천성호에게 중전안타를 맞아 끝내 패하고 말았다.

불펜이 지키지 못한게 아쉬웠지만 타선이 LG 마운드에게 막힌 것 역시 아쉬움이 큰 부분이었다.

1회초 2사 1,2루, 2회초 1사 2루, 4회초 무사 1,2루의 찬스에서 모두 득점을 하지 못했고, 5회초 손아섭의 안타로 선취점을 뽑은 뒤 무사 2루의 추가 득점 찬스에서도 끝내 추가점을 얻지 못했다. 그리고 6회부터 10회까지는 하나의 안타도 치지 못했다. 9회초 이원석이 볼넷을 고른게 유일한 출루였다.

한화가 9일 경기에선 전날의 타격 부진에서 벗어나 LG 마운드를 효과적으로 공략할 수 있을지가 주목된다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

