'78억 FA 보상선수' 연이틀 결승타! '패트릭 첫 승' KT, 삼성 …

[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 주말 3연전을 위닝시리즈로 마쳤다.
삼성은 김성윤(중견수)-함수호(우익수)-구자욱(좌익수)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(지명타자)-이재현(유격수)-김재성(포수)-양도근(2루수)이 선발로 출전했다.
3회말 선두타자 허경민의 홈런과 안현민의 볼넷, 강백호의 적시타로 5-1로 점수를 벌렸다. 5회말에는 행운도 따랐다. 삼성이 선발 투수 최원태를 내리고 최충연을 마운드에 올렸다. 허경민이 친 타구가 3루를 맞고 튀어 오르면서 내야 안타가 됐다. 이후 안현민의 땅볼로 1사 1루가 됐지만, 강백호의 볼넷과 김상수의 적시타로 6-1로 달아났다.
KT는 6회말 권동진의 2루타와 허경민의 적시타로 사실상 경기에 쐐기를 박았다.
삼성은 8회초 홍현빈과 양도근의 연속 2루타로 2-7로 따라갔지만, 추가로 점수를 내지 못했다.
KT는 8회말 권동진의 볼넷과 스티븐슨의 2루타, 안현민의 2타점 적시타로 삼성의 추격 의지를 완벽하게 꺾었다.
삼성은 최원태가 4이닝 5실점으로 마운드를 내려간 가운데 최충연(⅓이닝 1실점)-이승현(⅔이닝 무실점)-이승민(1이닝 1실점)-김대호(1⅓이닝 2실점)-양창섭(⅔이닝 무실점)이 차례로 등판했다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com