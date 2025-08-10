'2:0→2:2→5:2→5:4' 간신히 3연패 끊고 1위에 2G차 접근한…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스와의 3연전 스윕패를 막으면서 반등의 기회를 만들었다. 22세의 젊은 에이스 문동주의 호투를 타자들과 불펜이 끝까지 막아냈다. 승리의 의지가 멋진 플레이들을 자연스럽게 나오게 했다.
3연패를 끝냈고, LG의 3연승을 마무리지었다. 2위 한화와 1위 LG의 승차는 다시 2게임으로 좁혀졌다.
8일 류현진이 6이닝 무실점의 쾌투를 하고도 10회 연장 끝에 1대2로 역전패 했던 한화는 전날인 9일엔 선발 엄상백이 1이닝 6실점으로 초반에 무너지며 1대8로 패했다. LG와의 1,2위전서 패한 충격은 컸다. 3연패하며 LG와의 격차가 곧바로 3게임까지 벌어졌다. 만약 10일 경기까지 내준다면 LG와 4게임차까지 벌어지면서 떨어지는 분위기에 다시 상승세로 돌리기가 쉽지 않은 상황으로 갈 수도 있었다.
손아섭(지명타자)-리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-이진영(우익수)-안치홍(2루수)-최재훈(포수)-하주석(유격수)으로 라인업을 냈다. 상위타선은 변함없었고, 안치홍이 2루수로 선발 출전했고, 타격이 좋은 하주석이 유격수로 나섰다. 최근 공격이 좋지 않다보니 공격에 좀더 중점을 둔 라인업이었다.
한화가 선취점을 뽑았다. 3회초 안치홍의 2루수 내야안타와 최재훈의 희생번트 때 1루수 천성호의 2루 송구 실책으로 무사 1,2루의 찬스를 얻었고, 하주석의 희생번트로 1사 2,3루를 만든 한화는 손아섭의 2루수앞 땅볼로 선취점을 뽑았다.
4회초엔 2사후 채은성의 2루타와 이진영의 내야안타로 1,3루의 찬스를 만들었지만 안치홍의 내야 땅볼로 아쉽게 득점에 실패.
5회초 다시 손아섭의 활약으로 추가 득점에 성공했다. 선두 최재훈의 볼넷에 하주석의 희생번트로 1사 2루를 만들었고 손아섭의 우익선상 2루타로 1점을 얻었다. 그리고 리베라토가 좌측으로 안타성 타구를 쳤는데 이것이 LG 유격수 오지환에게 잡혔고 3루로 달린 손아섭이 협살에 걸려 아웃되면서 추가 득점 기회가 날아갔다.
문동주는 2회말 안타 2개와 볼넷 1개로 2사 만루의 위기에 몰렸지만 박해민을 중견수 플라이로 처리한 뒤 3,4,5회를 위기없이 잘 던지면서 9승을 향해 전진했다. 그러나 6회말이 아쉬웠다. 선두 문성주에게 스트레이트 볼넷을 내준게 화근. 그리고 오스틴에게 던진 커브가 좌중간 2루타가 됐다. 무사 2,3루서 문보경과 김현수에게 연달아 2루수앞 땅볼로 1점씩을 내주며 결국 2-2 동점을 허용.
6이닝 동안 94개를 던지며 5안타 3볼넷 5탈삼진 2실점을 기록했다.
7회초 한화가 2점을 뽑아 문동주에게 시즌 9승이 돌아갔다. LG의 두번째 투수 장현식을 상대로 선두 하주석의 안타와 손아섭의 볼넷으로 무사 1,2루가 됐고 곧바로 올라온 세번째 투수 김진성의 폭투로 무사 2,3루의 천금의 찬스가 만들어졌다. 그리고 리베라토가 중견수 희생플라이를 쳐 3-2. 문현빈의 1루수앞 땅볼 때 1루수 천성호가 홈으로 뿌렸는데 3루주자 손아섭이 기막힌 슬라이딩으로 박동원의 태그를 피해 홈을 먼저 터치해 4-2를 만들었다. 왼손으로 슬라이딩을 하다가 손을 바꿔 오른손으로 홈을 터치.
7회 박상원, 8회 김범수가 무실점으로 잘 막아낸 가운데, 3점차에서 김서현이 9회말 등판했다.
2아웃을 잘 잡아내 그렇게 끝나는가 했지만 박해민에게 우전안타 안타, 신민재에게 우중간 2루타, 문성주에게 우전안타를 연달아 맞아 순식간에 2점을 허용. 5-4, 1점차로 쫓겼다. 그리고 오스틴과의 승부. 초구 볼에 이어 2구째 몸쪽으로 던진 152㎞의 직구에 오스틴의 방망이가 돌았는데 높게 떴다. 3루수 노시환이 파울지역에서 잡으며 경기 끝. 김서현이 천신만고끝에 시즌 25세이브를 올리는 순간이었다.
한화 김경문 감독은 경기 후 "연패를 끊기 위해 선수들 모두가 끝까지 최선을 다하고 집중력을 보여준 경기였다"면서 "선발 문동주가 6이닝 동안 자기역할을 잘 소화했고, 중요한 순간 좋은 수비가 나왔다"라며 선수들을 칭찬. 그리고 "찬스에서 중요한 타점을 올려주며, 빠른 적응력을 보여준 손아섭 선수를 칭찬하고 싶다"라며 이날의 히어로가 된 손아섭을 칭찬했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com