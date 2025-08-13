[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소

김민경 기자
기사입력 2025-08-13 16:19
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')
조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)
58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"
[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)
[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납
'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'
다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사
'미국 에이전트 선임' 강백호, ML 진출 올인? 김혜성과 상황이 다르다...'투 트랙' 가능성
영국 독점 보도, 일본 최악의 소식 오열...국대 주장, 벤치 강등 사태
英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'2001년생 독일 수비수' 뉴캐슬 합류