스포츠조선

[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소

기사입력 2025-08-13 16:19


[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소
13일 잠실야구장에서 열릴 예정이었던 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 비로 취소됐다. 잠실=김민경 기자

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 비로 취소됐다.

NC와 두산은 13일 잠실야구장에서 '2025 신한 SOL뱅크 KBO리그' 팀간 시즌 11차전을 치를 예정이었다. 아침부터 서울 지역에 내린 많은 비로 경기 개시가 쉽지 않았고, 비가 그치지 않는 가운데 저녁까지 예보가 이어져 개시가 쉽지 않았다.

김시진 KBO 경기감독관은 "지금 바로 정비를 시작한다고 해도 2시간 이상 걸린다고 한다. 그런데 비 예보가 계속 있어서 개시가 쉽지 않다"며 우천 취소를 결정했다.

두산과 NC 선수들은 일단 실내 훈련장에서 훈련을 진행했다. 그라운드에서는 가벼운 캐치볼 정도를 진행했으나 빗줄기가 굵어지는 바람에 이마저도 쉽지 않게 되자 전부 실내 훈련장으로 발걸음을 돌렸다.

한편 인천에서 열릴 예정이었던 키움 히어로즈와 SSG 랜더스의 경기도 많은 비로 취소됐다.


잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

2.

조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)

3.

58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"

4.

[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)

5.

[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'

2.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

3.

'미국 에이전트 선임' 강백호, ML 진출 올인? 김혜성과 상황이 다르다...'투 트랙' 가능성

4.

영국 독점 보도, 일본 최악의 소식 오열...국대 주장, 벤치 강등 사태

5.

英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'2001년생 독일 수비수' 뉴캐슬 합류

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'

2.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

3.

'미국 에이전트 선임' 강백호, ML 진출 올인? 김혜성과 상황이 다르다...'투 트랙' 가능성

4.

영국 독점 보도, 일본 최악의 소식 오열...국대 주장, 벤치 강등 사태

5.

英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'2001년생 독일 수비수' 뉴캐슬 합류

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.