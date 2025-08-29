스포츠조선

선발 3이닝 강판→무사만루 무득점, 모든 악재 지웠다…"모두 무실점" 불펜 힘 이렇게 중요했다

기사입력 2025-08-30 00:11


선발 3이닝 강판→무사만루 무득점, 모든 악재 지웠다…"모두 무실점" 불…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 4회말 등판한 양창섭이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

선발 3이닝 강판→무사만루 무득점, 모든 악재 지웠다…"모두 무실점" 불…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 7회말 이승민이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 5위로 올라서면서 가을야구 희망을 이어갔다.

삼성은 29일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 5대3으로 승리했다. 삼성은 시즌 전적 61승2무60패를 기록하며 KT 위즈(60승4무60패)를 제치고 5위로 올라왔다..

삼성은 선발 좌완 이승현이 흔들렸던 가운데 불펜진의 활약이 돋보였다.

이날 이승현은 3이닝 3실점을 기록했지만, 양창섭(2이닝 무실점)-우완 이승현(1이닝 무실점)-이승민(1이닝 무실점)-김태훈(1이닝 무실점)-김재윤(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.

타선은 초반에 터지면서 분위기를 끌고 왔다. 이날 삼성은 박승규(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-김헌곤(좌익수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다.


선발 3이닝 강판→무사만루 무득점, 모든 악재 지웠다…"모두 무실점" 불…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 무사 1루. 디아즈가 투런포를 친 후 박진만 감독의 환영을 받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

선발 3이닝 강판→무사만루 무득점, 모든 악재 지웠다…"모두 무실점" 불…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 9회말 마무리로 등판한 김재윤. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/
1회 상대 실책과 디아즈의 적시타로 한 점을 더한 삼성은 2회초 이재현의 적시타로 한 점을 더했다.

한화가 1회와 2회 득점을 하면서 3-3 균형을 이룬 상황. 디아즈가 투런 홈런을 날리면서 5-3으로 달아났다.

삼성으로서는 7회초가 아쉬움이 됐다. 7회초 디아즈의 볼넷과 김영웅과 강민호의 연속 안타로 무사 만루를 만들었다. 대량 득점 찬스였지만, 김지찬 류지혁의 땅볼로 3루주자가 연속해서 홈에서 잡혔고, 이재현이 우익수 이진영의 호수비에 아웃되면서 무득점으로 마쳤다. 분위기가 넘어갈 뻔 했지만, 투수진 활약에 미소지을 수 있었다.


경기를 마친 뒤 박진만 삼성 감독은 "경기 초반부터 연속 안타와 득점으로 좋은 흐름으로 진행되다 동점이 돼 다소 주춤할 수 있었는데 3회 디아즈 선수의 2점 홈런으로 다시 승기를 잡을 수 있었다"고 돌아봤다.


선발 3이닝 강판→무사만루 무득점, 모든 악재 지웠다…"모두 무실점" 불…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 5대3으로 승리한 삼성 박진만 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/
박 감독은 이어 "선발이 일찍 내려가 경기 운영이 힘들 수 있었지만 불펜들이 모두 무실점으로 잘 막아줬다"라며 "특히 양창섭 선수의 2이닝 무실점과 7회 무사만루 찬스에서 무득점으로 끝나 자칫 분위기가 넘어갈 수 있었는데 이승민 선수가 7회말 무실점으로 틀어막아 분위기를 안 내주고 승리할 수 있었던 경기"라고 밝혔다.

박 감독은 "한경기 한경기 쉬운 경기가 없지만 마지막까지 최선을 다해 팬분들께 승리로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

삼성은 30일 선발?수로 아리엘 후라도를 예고했다. 한화는 라이언 와이스가 등판한다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

4.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

5.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'홍명보호 초대형 악재' 핵심MF 황인범, 종아리 부상으로 美 원정 소집제외…서민우 대체발탁

2.

120억→300억 계약으로 바꾸나…'ML 11구단 총출동' 폰세는 보이지도 않았다

3.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

4.

데뷔 71일 만에 '기피인물' 낙인, 착한 일한 50억 FA도 복 받았다 [부산 현장]

5.

"축구, 美 인기 스포츠 만들겠다" 손흥민, '최고 시청률' 전국방송서 당찬 포부

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'홍명보호 초대형 악재' 핵심MF 황인범, 종아리 부상으로 美 원정 소집제외…서민우 대체발탁

2.

120억→300억 계약으로 바꾸나…'ML 11구단 총출동' 폰세는 보이지도 않았다

3.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

4.

데뷔 71일 만에 '기피인물' 낙인, 착한 일한 50억 FA도 복 받았다 [부산 현장]

5.

"축구, 美 인기 스포츠 만들겠다" 손흥민, '최고 시청률' 전국방송서 당찬 포부

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.