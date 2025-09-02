스포츠조선

"자기 자리가 없다" 그래서 더 중요하다…8월 타율 0.372 에비역 왜 기대되나

기사입력 2025-09-02 02:22


"자기 자리가 없다" 그래서 더 중요하다…8월 타율 0.372 에비역 왜…
8일 대전 한화생명 볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 주중 3연전 첫 번째 경기. 훈련 도중 물을 마시고 있는 한화 박정현. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.08/

"자기 자리가 없다" 그래서 더 중요하다…8월 타율 0.372 에비역 왜…
사진제공=한화 이글스

[스포츠조선 이종서 기자] "요소 요소를 필요한 부분을 시키려고 한다."

김경문 한화 이글스 감독은 1일부터 시행되는 확대 엔트리 구상을 일찌감치 마쳤다. KBO리그는 1일부터 기존 28명에 엔트리 5명을 추가로 등록할 수 있게 한다. 한화는 투수 2명과 야수 3명을 계획했다.

야수 중 한 명은 지난 6월 상무에서 전역한 박정현(24)이다.

박정현은 2020년 신인드래프트 2차 8라운드(전체 78순위)로 한화에 지명돼 2023년까지 197경기에 출전하며 1군 경험을 쌓았다.

상무에서 박정현은 한 단계 도약의 시간을 가졌다. 퓨처스리그 91경기에서 타율 3할1푼3리 16홈런 66타점 OPS 0.889를 기록했다. 홈런왕과 타점왕에 오르는 등 타격에 확실한 강점을 보여줬다.

올해 햄스트링 부상 여파로 상무에서 12경기 출전에 그쳤지만, 김 감독은 "기대하는 선수가 있다"라며 박정현의 전역을 기다리기도 했다.


"자기 자리가 없다" 그래서 더 중요하다…8월 타율 0.372 에비역 왜…
지난 7월18일 수원KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기에 출전한 박정현. 사진제공=한화 이글스
박정현은 일단 퓨처스리그에서 실전 감각을 본격적으로 올리기 시작했다.

8월 나선 퓨처스 12경기에서는 타율이 3할7푼2리나 됐다. 6경기 연속 안타 행진을 펼치면서 타격감을 확실하게 끌어올렸다.


내야 전 포지션을 소화하면서 활용도를 높였다. 그러나 김 감독은 박정현 이야기에 "자기 자리가 없다"고 냉정한 진단을 했다. 확실하게 수비 포지션을 정해놓지 않았다는 뜻.

박정현에게 당장 나쁜 것만은 아니다. 다양한 포지션에서 수비가 받쳐준다면 선수들 체력 배분을 위해 투입되며 출전 시간을 늘릴 수 있다.

김 감독은 "3루도 하고 유격수도 하고 1루수도 하고 있다. 3루에는 노시환이 풀타임으로 뛰고 있다. (노)시환이가 피로가 높으면 빼서 3루로 기용할 수도 있다"라며 "요소 요소 필요한 포지션을 시키고, 또 오른손 대타로도 내보내고 그런 생각을 하고 있다. (박)정현이는 한 포지션 가지고는 안 된다. 아직 어디가 맞는 옷인지 확실히 모르니 여러 포지션을 생각하고 있다"고 설명했다.


"자기 자리가 없다" 그래서 더 중요하다…8월 타율 0.372 에비역 왜…
훈련 도중 물을 마시고 있는 한화 박정현.
한화는 최근 주축 타자가 부상으로 이탈했다. 주장 채은성과 외국인타자 루이스 리베라토가 빠졌다. 이 외에도 시즌 막바지로 향하고 있는 만큼, 크고 작은 통증은 하나씩 달고 있다. 마지막 스퍼트를 내기 위해서는 체력 관리가 필요하지만, 치열한 순위 싸움에 섣불리 선수를 교체하기도 쉽지 않다.

지난주 6경기 한화의 팀 타율은 2할2푼6리에 그쳤다. 최하위 키움 히어로즈(0.216) 다음으로 낮은 성적이다. 마지막 삼성과의 홈 3연전에서 싹쓸이 패배를 당하는 등 반등이 절실하다.

전역 직후 1군과 동행해 분위기를 익힌 박정현은 퓨처스리그 담금질까지 성공적으로 마쳤다. 이제 1군에서 가치를 증명할 시간이 왔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 끝내 눈물 쏟아..딸 잃은 母 사연에 먹먹

2.

린, 이수와 이혼 8일만에 웃었다…임영웅·이찬원 옆 '환한 미소'

3.

'성폭행 3년6개월 구속' NCT 퇴출 태일, 17일 항소심 "사회 보탬 되겠다"

4.

"오면 가둬버리겠다"…BTS 정국, 자택 침입에 강력 경고[SC이슈]

5.

이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 더 예뻐" ('걍밍경')

스포츠 많이본뉴스
1.

"실망시켜 죄송" 만원관중 홈 데뷔전 패배, 손흥민은 가장 먼저 팬을 언급했다

2.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

3.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

5.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

스포츠 많이본뉴스
1.

"실망시켜 죄송" 만원관중 홈 데뷔전 패배, 손흥민은 가장 먼저 팬을 언급했다

2.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

3.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

5.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.