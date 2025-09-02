스포츠조선

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs 9S 유영찬. 염갈량이 뽑은 8월 MVP는?[잠실 코멘트]

기사입력 2025-09-02 16:56


'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs …
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, LG가 5대2로 승리했다. 염경엽 감독이 유영찬을 맞이하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs …
31일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어로즈 경기. LG 유영찬이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs …
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 톨허스트.

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 염경엽 감독의 픽은 유영찬이었다.

KBO가 8월 MVP 후보를 발표했다.

8월 한달간 16승1무8패, 승률 7할5푼으로 단숨에 1위를 탈환한 LG에서 새 외국인 투수 앤더스 톨허스트와 마무리 유영찬 등 2명의 후보가 나왔다.

여기에 삼성 라이온즈 아리엘 후라도, 두산 베어스 양의지, SSG 랜더스 기예르모 에레디아, 키움 히어로즈 송성문 등이 후보에 이름을 올렸다.

톨허스트는 4경기서 4승을 거뒀고, 평균자책점이 겨우 0.36에 그칠 정도로 엄청난 피칭을 보여줬다. 엘리에이저 에르난데스를 보내면서 확실히 흐름을 바꿨다는 평가. 유영찬은 한달 동안 13경기에 등판해 9세이브를 올렸다. 평균자책점 0.64를 기록하며 LG의 승리를 지켰다.

후라도는 4승1패를 기록했고, 6경기에서 41이닝을 던지는 투혼을 보였고, 양의지는 8월 타율이 무려 4할7리에 달했다. 에레디아는 타율 3할9푼6리에 6개의 홈런을 때려냈고, 송성문은 안타 1위, 타율 2위, 장타율 2위, 홈런 4위 등 주요 부문에서 모두 5위 이내의 고른 성적을 보였다.


'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs …
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs …
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 투구하는 LG 유영찬. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/
월간 MVP는 기자단 투표에 팬투표가 더해져 선정되는 시스템이다. LG팬은 후보가 둘이라 고민을 할 수밖에 없다. 톨허스트와 유영찬의 개인성적이 좋기 때문이다.

염 감독에게 투표권이 있다면 누굴 뽑겠냐고 물었더니 고민을 하지 않았다. 염 감독은 "유영찬"이다라고 0.5초도 걸리지 않고 답했다.


염 감독은 "내가 생각한 기준은 고생한 사람이다"라며 "톨허스트는 선발이고 유영찬은 마무리다. 톨허스트는 자기 경기를 잘 던졌지만 유영찬은 8월의 흐름을 이어가게 했다"라고 설명했다.

염 감독은 이어서 "톨허스트가 3승1패를 했어도 우리 팀의 흐름에 큰 영향은 없었을 것이다. 하지만 유영찬이 블론세이브를 두 번 하는 것은 팀에 주는 데미지가 엄청나게 크다"라면서 "유영찬이 어려운 게임들, 뒤집힐 수 있는 상황에서 8회에 나와 4개의 아웃카운트를 막아주면서 승리했기 때문에 우리가 8월에 달릴 수 있는 흐름이 만들어졌다. 영찬이가 막지 못했다는 이런 흐름을 이어갈 수 없었을 것"이라며 기록에는 보이지 않는 유영찬의 공헌도를 설명했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 3년전 캐스팅 '갑질 의혹' 털어놓나…"그 사건 말씀하시는 거죠?"(4인용식탁)

2.

정형돈, ♥한유라 임신 고백에 '상상임신' 역대급 말실수…"아직도 담아두고 있다"

3.

지나, '성매매 벌금형' 의미심장 SNS "살기 위해 사라져, 이야기 끝 아냐"[SCin스타]

4.

'88세' 신구, 심부전증 투병 후 "의사 말 안 믿었다, 건강 자신했는데…"

5.

박경호, 얼마나 심취했으면 결혼식에서도…거의 누워서 입장한 '해병대' 개그맨

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

용두사미, 새드엔딩 카디네스, 차명적 '유리몸'의 전화위복, MVP 후보 품은 삼성의 안도감

5.

김하성 라이벌, 최고 유격수 떠난 후 '멘붕'...ATL은 왜, 김하성 도박을 감행했을까

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

용두사미, 새드엔딩 카디네스, 차명적 '유리몸'의 전화위복, MVP 후보 품은 삼성의 안도감

5.

김하성 라이벌, 최고 유격수 떠난 후 '멘붕'...ATL은 왜, 김하성 도박을 감행했을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.