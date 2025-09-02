스포츠조선

8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 97순위 '육성 성공자' "잘보이는 공 친게 수비 없는 곳에 떨어져"[잠실 코멘트]

기사입력 2025-09-02 22:40


8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 9…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 9…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 9…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]9월을 4타수 4안타로 출발했다. 좋은 타격감이 이어지고 있다.

LG 트윈스의 문성주가 팀 안타의 절반을 치면서 팀을 승리로 이끌었다.

문성주는 2일 잠실에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기서 2번-우익수로 선발출전해 4타수 4안타를 기록했다. 팀 타선이 이날 안타를 8개를 쳤는데 문성주가 절반이나 때려낸 것이다.

팀 득점에 문성주가 있었다. 0-0이던 3회말 신민재가 2루타로 1점을 뽑은 뒤 1사 2루서 문성주가 롯데 선발 박세웅으로부터 우전안타를 때려내 1사 1,3루의 찬스를 이었다. 그리고 오스틴의 중견수 희생플라이가 나와 2-0.

8회말엔 선두타자로 나와 롯데의 왼손 불펜 정현수로부터 좌전안타를 쳐 추가 득점 기회를 만들었다. 대주자 최승민으로 교체되며 자신의 임무를 끝냈고, 최승민이 오지환의 희생플라이로 홈을 밟아 귀중한 3점째 득점을 했다.

문성주는 1회말 우전안타, 5회말 우전안타로 혼자 4안타를 쳤다. 롯데가 8회초까지 3안타에 그쳤으니 이날 문성주의 안타 몰아치기가 더욱 빛났다.

올시즌 초반만해도 우리가 알던 문성주가 아니었다.

4월까지 타율 2할6푼1리(69타수 18안타)를 기록했던 문성주는 5월엔 2할2푼2리(81타수 18안타)의 부진을 보였다. 5월까지 타율이 2할4푼에 불과했다.


그랬던 문성주가 6월부터 살아났다. 6월 한달간 3할5푼2리(88타수 31안타)를 치더니 7월에 3할5푼1리(77타수 27안타), 8월에도 3할5푼2리(88타수 31안타)를 기록했다. 6~8월 3달 도안 타율이 3할5푼2리.


8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 9…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 9…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

8회까지 롯데보다 많은 4안타쳤다니... 데뷔 첫 타격 톱10 노리는 9…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/
8월까지 시즌 타율 3할1푼으로 전체 타격 순위 9위에 올랐다. 그리고 2일 롯데전서 4안타를 쳐 타율을 3할1푼7리까지 끌어올렸다.

데뷔 후 처음으로 규정 타석을 채우고 3할 타율을 기록할 찬스다. 언제든 안타를 잘치는 타자로 인식이 돼 있지만 정작 지난해까지 3할 타자가 되지는 못했다.

2022년에 3할3리를 기록했지만 390타석으로 규정 타석을 채우지 못했던 문성주는 2023년엔 규정 타석을 넘었지만 타율이 2할9푼4리에 머물렀다. 지난해에도 3할1푼5리를 기록했으나 부상으로 규정 타석 미달.

올시즌엔 이날 466타석에 들어서 144경기에 필요한 규정타석 446타석을 넘어섰다. 3할 타율만 유지하면 될 일이다.

문성주는 "9월의 첫경기를 승리할 수 있어서 기분이 좋다. 경기가 타이트 했지만 선수들이 집중해서 이길 수 있었던 것 같다"면서 "최근 타격감이 나쁘지 않아서 빠른 카운트에 잘 보이는 공이 오면 치려고한 것이 수비가 없는 곳에 잘 떨어진 것 같다"며 4안타에 대해 운이 따랐다고 겸손함을 보였다.

8회말 마지막 안타에 대해 묻자 "일단 출루를 해야겠다고 생각했다. 상대 투수(정현수)가 변화구를 많이 던지는 투수라 변화구를 노린 것이 잘 맞아떨어졌다"고 말한 문성주는 "이제 시즌 얼마 남지 않았는데 많이 찾아와주시면 좋겠다. 팬들의 응원에 힘내서 더 열심히 하겠다"라고 각오를 전했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

"희귀한 투샷" 이정재X이영애, 24년만의 재회 "나이는 나만 먹었지"

3.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

스포츠 많이본뉴스
1.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

2.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

3.

'6년 연속 가을야구 신호탄인가' 어떻게 저기까지 날리지...황재균-강백호 백투백 작렬 [수원 현장]

4.

KIA에 끌려가던 한화, 5회말 7점 실화냐! 노시환 역전 스리런 → RYU 7승도 보인다

5.

베이스를 왜 안 밟았을까.. KIA, '그 수비' 후 경기 터졌다 → 한화에 '21점' 헌납 대참패

스포츠 많이본뉴스
1.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

2.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

3.

'6년 연속 가을야구 신호탄인가' 어떻게 저기까지 날리지...황재균-강백호 백투백 작렬 [수원 현장]

4.

KIA에 끌려가던 한화, 5회말 7점 실화냐! 노시환 역전 스리런 → RYU 7승도 보인다

5.

베이스를 왜 안 밟았을까.. KIA, '그 수비' 후 경기 터졌다 → 한화에 '21점' 헌납 대참패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.