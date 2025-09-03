"안 좋은 상황 생길 수 있다" → KIA 윤도현, 류현진에게 홈런치고 …

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "안 좋은 상황 생길 수 있다."
이범호 감독은 2일 대전 한화전을 시작하기 전에 윤도현에 대해서 "사실 2루가 제일 본인한테 맞는 포지션이라고 생각한다"고 말했다. KIA는 주전 2루수가 김선빈이다. 김선빈 대신 뛰려면 아직 멀었다. 그래서 일단 3루에서 기회를 받았다.
윤도현은 이날 1번타자 겸 3루수 중책을 맡았다. 한화 선발투수 류현진을 상대로 첫 타석 안타, 두 번째 타석 홈런을 폭발했다. 여기까지 대성공이었다. 홈런을 맞은 류현진도 경기 후 "윤도현이 그건 정말 잘 쳤다"고 칭찬했을 정도.
대가가 크긴 했지만 KIA로서는 어느정도 각오했던 일이었다.
이범호 감독은 이미 경기 전 "윤도현이 아무래도 경기를 많이 안 나가봤다. 실전에서 이제 또 어떻게 대처를 하는지가 중요하다. 잘하다가도 안 좋은 상황이 생길 수 있다"고 말했다.
이범호 감독은 윤도현을 크게 질책하지 않을 것으로 보인다. 그는 "그럴 때 저희가 또 잘 견딜 수 있게 선수 사기도 잘 세워줘야 한다. 선수가 또 극복하고 이겨내야 좋은 선수로 간다. 한 번 실수하고 한 번 안 좋았다고 또 빼는 것도 젊은 선수들한테는 성장하는 데 큰 도움이 안 된다"고 진단했다.
이어서 "조금 실수도 하고 이러더라도 놔두면서 성장할 수 있게끔 돕겠다. 공격력이 너무 아까운 선수다. 웬만하면 지금은 3루에서 계속 내보려고 생각하고 있다"고 덧붙였다.
윤도현은 이 말 이후에 큰 실수를 했다. 이범호 감독의 처방이 궁금해진다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com