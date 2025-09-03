스포츠조선

"안 좋은 상황 생길 수 있다" → KIA 윤도현, 류현진에게 홈런치고 수비 실수.. 이미 각오했던 일이다. 성장 발판 될까

기사입력 2025-09-03 15:06


2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 5회말 무사 1,2루 한화 하주석의 번트슌 2루주자 이원석이 3루 세이프되고 있다. KIA 3루수는 윤도현. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 5회말 1사 1,2루 한화 노시환이 3점홈런을 날렸다. 아쉬워하는 KIA 3루수 윤도현과 김도현. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "안 좋은 상황 생길 수 있다."

왜 불길한 예감은 틀리질 않을까. 이범호 KIA 타이거즈 감독은 유망주 윤도현의 수비 실수를 예견했다. 공격력이 워낙 훌륭한 선수라 수비 불안을 떠안고 기회를 줬다. 윤도현은 홈런까지 때리면서 불방망이를 휘둘렀으나 대량실점의 빌미가 된 수비 실수도 저질렀다. 정말 안 좋은 상황이 생겼다.

이후가 중요하다. 윤도현이 이를 성장의 발판으로 삼아야 한다. 누구나 실수는 한다. 반복하지 않는 것이 더 중요하다.

이범호 감독은 2일 대전 한화전을 시작하기 전에 윤도현에 대해서 "사실 2루가 제일 본인한테 맞는 포지션이라고 생각한다"고 말했다. KIA는 주전 2루수가 김선빈이다. 김선빈 대신 뛰려면 아직 멀었다. 그래서 일단 3루에서 기회를 받았다.

윤도현은 이날 1번타자 겸 3루수 중책을 맡았다. 한화 선발투수 류현진을 상대로 첫 타석 안타, 두 번째 타석 홈런을 폭발했다. 여기까지 대성공이었다. 홈런을 맞은 류현진도 경기 후 "윤도현이 그건 정말 잘 쳤다"고 칭찬했을 정도.

하지만 1-0으로 앞선 5회말 문제의 장면이 나왔다. 무사 1, 2루 번트 수비 때 3루 베이스를 밟지 않았다. 포스 아웃 상황이라 베이스를 밟고 공을 받기만 해도 됐다. 윤도현은 뒷걸음질치다가 베이스를 찾지 못했다. 포스 아웃인데 태그 플레이를 시도하다가 주자들을 모두 살려줬다. 이후 공교롭게 KIA는 5회말에만 7점을 잃었다.

대가가 크긴 했지만 KIA로서는 어느정도 각오했던 일이었다.

이범호 감독은 이미 경기 전 "윤도현이 아무래도 경기를 많이 안 나가봤다. 실전에서 이제 또 어떻게 대처를 하는지가 중요하다. 잘하다가도 안 좋은 상황이 생길 수 있다"고 말했다.


2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 3회말 윤도현이 선제 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 3회말 류현진이 윤도현에 선제 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 경기, 3회말 윤도현이 선제 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.02/

이범호 감독은 윤도현을 크게 질책하지 않을 것으로 보인다. 그는 "그럴 때 저희가 또 잘 견딜 수 있게 선수 사기도 잘 세워줘야 한다. 선수가 또 극복하고 이겨내야 좋은 선수로 간다. 한 번 실수하고 한 번 안 좋았다고 또 빼는 것도 젊은 선수들한테는 성장하는 데 큰 도움이 안 된다"고 진단했다.

이어서 "조금 실수도 하고 이러더라도 놔두면서 성장할 수 있게끔 돕겠다. 공격력이 너무 아까운 선수다. 웬만하면 지금은 3루에서 계속 내보려고 생각하고 있다"고 덧붙였다.

윤도현은 이 말 이후에 큰 실수를 했다. 이범호 감독의 처방이 궁금해진다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
