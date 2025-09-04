|
|
|
[수원=스포츠조선 송정헌 기자] 9회말 위기. 롯데 김태형 감독은 급하게 중견수를 교체했으나 3루수 실책으로 경기를 내주고 말았다.
롯데는 윤동희(중견수)-고승민(우익수)-나승엽(1루수)-레이예스(좌익수)-김민성(3루수)-유강남(포수)-한태양(2루수)-손호영(지명타자)-이호준(유격수)이 선발로 출전했다.
KT는 허경민(3루수)-스티븐슨(중견수)-안현민(우익수)-장성우(지명타자)-황재균(2루수)-문상철(1루수)-강현구(포수)-장준원(유격수)-유준규(좌익수)가 선발로 나섰다.
경기 전까지 롯데가 6위 KT에 반 경기 앞선 5위였으나 롯데가 KT에 패하며 순위가 바뀌었다. 패배한 롯데는 6위로 내려갔고 승리한 KT는 4위로 올라섰다.
KT가 1회부터 롯데 선발 감보아를 상대로 3득점을 올리며 기분 좋게 출발했다. 롯데도 2회초 1사 만루에서 손호영이 2타점 적시타를 날리며 곧바로 추격했다.
KT는 5회말 장성우가 좌중간 솔로홈런, 6회 투런홈런을 날리는 등 연타석 홈런으로 점수 차를 7대 2까지 벌리며 손쉽게 롯데를 따돌리는 듯했다. 하지만, 롯데는 7회초 대거 6득점을 올리며 단숨에 승부를 뒤집었다.
|
|
|
롯데는 박찬형이 1타점 2루타로 7대 3으로 따라붙더니, 이어진 1사 만루 찬스에서 레이예스 2타점 적시타, 김민성 1타점 적시 2루타가 연속으로 터졌다. 이어진 1사 2, 3루에서 유강남이 헛스윙 삼진을 당하며 역전 찬스가 무산되는듯했으나 한태양이 승부를 뒤집는 역전 2타점 2루타로 2-7에서 8-7로 기적 같은 역전을 만들었다.
롯데가 7회 승부를 뒤집었으나 KT도 포기하지 않았다. 7회말 2사 후 KT 장준원이 롯데 윤성빈을 상대로 동점 솔로포를 날렸다. 8-8 동점.
8-8에서 KT는 9회말 끝내기 찬스를 만들었다. 1사 후 안치영, 허경민 연속 안타로 만든 1사 1,2루에서 이정훈 볼넷으로 1사 만루가 됐다.
|
|
|
1사 만루에서 타석에 장진혁은 2볼 1스트라이크에서 4구를 때려 내야땅볼 타구를 만들었다. 공을 잡은 롯데 3루수 박찬형은 KT 3루 주자를 잡기 위해 홈으로 송구했으나 볼이 뜨며 포수가 잡을 수 없는 곳으로 빠졌다. 그렇게 롯데는 KT에 끝내기 실책으로 허무하게 8-9 역전패를 당했다.
롯데 김태형 감독은 9회말 1사 1, 2루에서 중견수를 교체하며 수비 강화에 나섰으나 예상 못한 내야에 구멍이 생기며 경기를 내줄 수 밖에 없었다.
롯데는 4시간 가까이 치열한 승부를 펼쳤으나 끝내기 안타도 아닌 끝내기 실책으로 허망하게 경기를 내줬다.
|
|
|