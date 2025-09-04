스포츠조선

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

기사입력 2025-09-04 11:22


'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…1…
사진=SBS스포츠, Tving 캡쳐

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…1…
9회말 1사 만루. 장진혁 내야땅볼 타구 때 박찬형이 홈으로 송구했으나 볼이 빠지며 끝내기 실책이 나왔다.

[스포츠조선 김영록 기자] 시즌 초인 4월 10일 이후 처음으로 맛보는 '5강 밖' 공기. 팬들의 속은 타들어간다.

정규시즌이 15경기 밖에 남지 않았는데, 롯데 자이언츠가 6위로 떨어졌다. 말 그대로 발등에 불이 떨어졌다.

답답했던 타선이 좀 터지는 날은 이번엔 믿었던 마운드가 흔들린다. 김태형 롯데 감독은 해설위원 시절에도 늘 "투타 밸런스가 안 맞는 팀이 강팀"이라고 강조해왔다.

이처럼 투타의 흐름이 맞지 않을 때는 어느 한쪽이 힘을 내주는 수밖에 없다. 타격이 잘 터진 날 마운드가 어떻게든 승리를 지켜내거나, 마운드가 흔들린 날 타선이 대폭발하며 승리를 따내야한다. 하지만 롯데는 양쪽 모두 잘 되지 않고 있다.

3일 수원 KT 위즈전은 믿었던 투수들이 한꺼번에 흔들렸다. 에이스 감보아는 5⅓이닝 4실점을 기록하며 확연히 지친 기색이 역력하다, 최준용과 윤성빈도 2점씩을 내주며 흔들리는 모습을 노출했다. 특히 조기 투입된 필승조 최준용의 부진이야 말할 것도 없지만, 윤성빈이 멀티이닝의 짐을 짊어지면서 홈런을 2방이나 허용한 점은 더욱 아쉽다. '빠른 직구를 바탕으로 위기에 홈런을 두려워하지 않고 삼진을 잡을 수 있는 투수'라는 윤성빈의 최대 강점이 희석됐기 때문.


'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…1…
롯데 윤성빈이 내려오고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.28/
경기의 마지막은 박찬형의 홈 악송구였지만, 마냥 그를 탓하긴 어렵다. 시즌 상황은 물론 태그없이 포스아웃 상황에서 범한 실수라는 점에선 한층 더 아픈 실수였다.

하지만 박찬형은 원래 수비보다 타격에 초점이 맞춰진 선수다. 독립리거 출신인데다 프로에 이제 갓 입문한 선수라 기본기에 약점이 있고, 타격에선 클러치에도 기죽지 않는 모습을 보여줬지만 수비에선 압박감에 흔들릴 수밖에 없다.

문제가 있다면 오히려 클러치 상황에 박찬형이 3루에 설 수밖에 없었던 그 자체다. 작년 롯데의 주전 3루수는 손호영이었다. 18홈런의 장타력에 3할의 정교함까지 갖춰 송구 등 수비에서의 약점은 보이지도 않았다. 롯데 내야는 나승엽-고승민-박승욱-손호영으로 굳어진 듯 했다.


이 세팅된 내야 중 현재 제대로 돌아가는 위치가 없다. 나승엽은 부상과 부진으로 한동안 1루를 비웠고, 고승민은 2루(414⅔이닝) 외에 1루(244⅔이닝) 우익수(139⅓이닝) 좌익수(10이닝) 등 여기저기 땜방하느라 바쁘다. 타격에서의 장점을 잃은 손호영은 어느덧 2루수 출전이 늘어났고(90이닝), 한태양이 두각을 드러내면서 선수 기용이 더 꼬이고 있다.


'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…1…
17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 1사 1루. 레이예스 외야플라이 타구 때 1루로 귀루하지 못하고 포스아웃을 당한 손호영. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/
팀내에서 3루수로 손호영 다음 많은 이닝(345⅓이닝)을 출전한 선수는 베테랑 김민성이지만, 주전으로 활용하기엔 타격에 아쉬움이 있다. 그 공백을 파고든 게 박찬형이다. 벌써 159⅓이닝을 소화했다.

하지만 박찬형 역시 3루보다는 2루 자원에 가깝다. 결국 2루는 고승민 손호영 한태양 박찬형 등의 출전이 뒤엉킨 반면, 3루는 적합한 선수가 없이 돌려막기로 올해를 버텼다. 1년 내내 해결하지 못한 3루의 공백이 결국 시즌 막판에 발목을 잡은 모양새다. 박찬형 입장에서 이 악몽같은 기억을 트라우마가 남지 않게 떨쳐낼 수 있느냐는 과제가 남았다.


'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…1…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 롯데 박찬형이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/
잔여경기 특성상 이제 남은 15경기는 대부분 에이스 맞대결의 진검승부로 펼쳐진다. 감보아마저 흔들리는 롯데가 가을야구에 성공할 수 있을까. 12연패를 해도 승률 5할은 지키면서 심리적 마지노선을 넘지 않았는데, 5위 아래로의 추락은 또다른 마지노선이었을 수 있다. 김태형 감독과 전준우 김민성을 비롯한 베테랑들이 분위기를 다잡는 게 관건이다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.