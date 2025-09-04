스포츠조선

10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은 "직구가 괜찮으니 변화구로 카운트만 잡으면..."[수원 코멘트]

최종수정 2025-09-04 16:40

10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 롯데 선발투수 벨라스케즈가 역투하고 있다.잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은…
3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 9회말 1사 1. 2루. 중견수를 교체하고 있는 롯데 김태형 감독. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/

10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 롯데 벨라스케즈가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]롯데 자이언츠 김태형 감독의 진단은 변화구 제구였다.

롯데의 '승부수'였던 빈스 벨라스케즈가 기대 이하의 피칭을 보여주고 있다. 10승5패 평균자책점 3.65의 준수한 성적을 올렸던 터커 데이비슨과 이별하고 과감하게 데려온 벨라스케즈의 4번의 등판은 1승3패 평균자책점 8.05로 실망스럽다. 한번도 퀄리티스타트를 하지 못했고, 6이닝 피칭도 한번 뿐이었다. 많은 이닝을 소화하지 못하는 데이비슨과의 이별이 당시엔 잘한 결정으로 보였지만 지금은 데이비슨이 차라리 나았다는 얘기가 나올 정도.

같은 시기에 온 LG 트윈스의 톨 허스트가 4경기서 4승 무패 평균자책점 0.36의 엄청난 피칭을 한 것과 비교까지 되면서 롯데는 더욱 난처한 상황이 됐다.

벨라스케즈는 ABS시대에 맞는 150㎞가 넘는 강속구를 뿌리면서도 슬라이더, 커브, 체인지업 등 변화구도 다양하다는 평가를 받아 기대가 컸지만 한국에서의 피칭은 그 기대만큼은 아니었다.

김태형 감독은 변화구 제구를 문제점으로 지적했다. 김 감독은 "슬라이더 등 변화구로 카운트를 잡는게 잘 안된다"면서 "볼카운트 싸움에서 뺏기니까 몰린다"라고 했다.


10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은…
26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데 빈스 벨라스케즈가 동료를 향해 손가락 1개를 펴 보이며 웃고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 선취 실점을 허용한 롯데 선발 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

10승 투수 버리고 데려왔는데 1승3패. 수비형 포수 출신 명장의 진단은…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 1회말 2사 1,2루 위기를 넘긴 벨라스케즈가 고승민과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/
그러면서 "변화구로 카운트만 잡으면 직구가 괜찮으니 승부가 된다"면서 "2S에서도 결정구가 확 떨어져야 되는데 손에서 빠진다. 승부를 빨리 내야되는데 거기서 한 두개가 빠지니까 타자들에게 분위기가 넘어간다"라고 했다.

직구는 나쁘지 않은데 변화구가 본인이 원하는 제구가 되지 않다보니 카운트 싸움도 힘들고 유리한 카운트에서도 승부를 빨리 내지 못한다는 것이다.

문제는 벨라스케즈가 보여줄 등판이 얼마 없다는 것. 9월 잔여경기에서 최대 5차례 정도등판이 가능하다. 그사이 변화구 제구를 가다듬어 롯데가 기대한 투구를 해 팀을 5강에 올려놓을 수 있을지가 관건이다.

벨라스케즈는 5일 인천에서 열리는 3위 SSG 랜더스와의 원정경기에 선발등판할 예정이다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

2.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

3.

'87세' 전원주, 1년 새 몰라보게 야윈 모습...네티즌 '건강 악화' 우려

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

MC몽, 이다인 저격에 “낄 데 껴, 너처럼 가족 버리는 짓 하겠니” 맞불[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'139G 홈런 0이었는데…' 압도적 꼴찌 ATL 유격수 → 김하성 덕분에 확 달라졌다! [SC포커스]

2.

日 축구 눈물 펑펑 흘린다! 아스널서 쫓겨난 '월드글래스'…AC밀란 영입 타깃→메디컬서 탈락할 수도

3.

손흥민 없어 발생한 토트넘 심각 문제...10년 만에 이런 일이, '득점 1옵션' 부재

4.

염갈량이 생각한 LG의 '후치올' 이유는 '기다림' "문제점 지적이 아니라 해결책을 함께 찾고 기다려줬다"

5.

토트넘-레비 화장 '희대의 미스터리'...제대로 쓰지도 않을 손흥민 대체자, 왜 800억에 샀나? "UCL 등록 제외 결정"

스포츠 많이본뉴스
1.

'139G 홈런 0이었는데…' 압도적 꼴찌 ATL 유격수 → 김하성 덕분에 확 달라졌다! [SC포커스]

2.

日 축구 눈물 펑펑 흘린다! 아스널서 쫓겨난 '월드글래스'…AC밀란 영입 타깃→메디컬서 탈락할 수도

3.

손흥민 없어 발생한 토트넘 심각 문제...10년 만에 이런 일이, '득점 1옵션' 부재

4.

염갈량이 생각한 LG의 '후치올' 이유는 '기다림' "문제점 지적이 아니라 해결책을 함께 찾고 기다려줬다"

5.

토트넘-레비 화장 '희대의 미스터리'...제대로 쓰지도 않을 손흥민 대체자, 왜 800억에 샀나? "UCL 등록 제외 결정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.