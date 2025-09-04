'139G 홈런 0이었는데…' 압도적 꼴찌 ATL 유격수 → 김하성 덕분…

스포츠조선

'139G 홈런 0이었는데…' 압도적 꼴찌 ATL 유격수 → 김하성 덕분에 확 달라졌다! [SC포커스]

기사입력 2025-09-04 13:31


김하성 홈런 세리머니. 연합뉴스

김하성 결승 3점포. 연합뉴스

김하성과 알비스가 포옹으로 승리를 자축하고 있다. 연합뉴스

[스포츠조선 김영록 기자] 애틀랜타에 새 둥지를 튼 김하성이 수비 뿐 아니라 공격에서도 맹활약하고 있다. 애틀랜타 브레이브스 입장에선 '신의한수'가 됐다.

김하성은 4일(한국시각) 미국 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전에서 시즌 3호 홈런을 쏘아올리며 팀의 5대1 승리를 이끌었다.

김하성으로선 이적 첫날 멀티히트에 이어 둘째날 홈런까지 쏘아올리며 분위기를 제대로 타고 있다.

특히 이날 김하성의 홈런은 올시즌 애틀랜타 유격수가 때린 첫 홈런이었다. 이날 경기전까지 애틀랜타는 극심한 유격수 포지션의 타격 공백에 시달려왔다.

139경기 동안 애틀랜타 유격수의 타율은 2할1푼8리(512타수 100안타)에 그쳤다. 홈런 하나 없이 2루타만 14개였다. 김하성 영입 전까지 유격수로 활약했던 닉 앨런과 비달 브루한 공히 OPS(출루율+장타율)가 0.6 안팎을 오갔다.

공교롭게도 애틀랜타 다음으로 유격수 타격 성적이 나빴던 팀이 김하성의 전 소속팀 탬파베이 레이스다. 탬파베이가 김하성을 거액에 영입한 이유, 그리고 내보낸 이유가 한방에 설명된다.


김하성 결승 3점포. AFP연합뉴스
김하성은 첫 두 타석 범타에 그쳤지만, 애틀랜타가 0-1로 뒤지고 있던 3번째 타석인 7회 2사 1,3루에서 컵스 포머란츠의 149㎞ 직구를 통타, 그대로 좌중간 담장을 넘기는 역전 3점포를 쏘아올렸다.

애틀랜타는 7회 1점을 더 추가하며 4득점 빅이닝을 만들었고, 8회에도 오지 알비스의 쐐기포가 터지며 승리를 굳혔다.


김하성은 7회말 수비 과정에서 팀 동료 일라이 화이트와 충돌할 뻔한 장면도 나왔지만, 다행히 부상으로 이어지진 않았다.

김하성은 이날 활약으로 시즌 타율 2할2푼8리, OPS 0.656을 기록했다. 7이닝 1실점(무자책)으로 쾌투한 애틀랜타 브라이스 엘더가 승리투수가 됐다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

