극한 폭우에 물바다 된 챔필, SSG-KIA 경기는 우천순연[영상]

최종수정 2025-09-04 18:47

4일 광주KIA챔피언스필드에서 열릴 예정이던 SSG와 KIA의 경기가 경기 시작 30여분을 앞두고 내린 폭우로 취소됐다. 그라운드에 비가 내리고 있는 모습. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.04/

[광주=스포츠조선 허상욱 기자] 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열릴 예정이던 SSG와 KIA의 경기가 우천으로 순연됐다.

경기 시작 30여분을 앞두고 그라운드에 비가 쏟아지기 시작했다. 광주 지역에는 재난 문자를 통해 17시 45분 호우주의보가 발령됐고 18시에는 호우경보로 격상되었음이 알려졌다.

대형 방수포가 설치됐지만 그라운드는 순식간에 쏟아진 많은 양의 비로 인해 순식간에 물바다로 변했고 결국 우천 순연이 결정됐다.

갑작스러운 폭우로 물바다로 변한 챔피언스필드의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.





