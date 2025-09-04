오죽했으면 선수들이 SOS 외쳤다 "살해 협박·가족 비방·모욕 못참아"

|
[스포츠조선 나유리 기자]프로야구선수협회(이하 선수협)가 KBO리그 선수들을 대상으로, SNS 상에서 발생하는 피해 실태 설문 조사를 실시했다. 그 결과 상당수의 선수들이 악성 댓글, 메시지를 통해 고통받고 있었다.
설문조사 결과, 대부분의 피해는 '인스타그램'을 통해 발생하고 있었다. 댓글이나 DM의 경우가 61%를 차지하고 있었으며, 가족 및 지인 계정에도 12%를 나타내는 등 인스타그램을 통해 이뤄지는 피해 사례는 전체 중 73%에 육박했다.
피해 발생 시기는 응원 구단이 경기에서 지거나 선수가 실책을 범한 직후 가장 많이 발생했으며(56%) 특정 상황을 가리지 않고 시즌 내내 이어진다는 응답도 15%에 달했다.
SNS의 피해 사례는 선수들에게 정신적 스트레스로 작용(36%)하고 있었으며, 이는 경기력 저하(14%), 수면·식욕 저하(11%)로 이어지기도 하고 특히 이 중 은퇴나 이적까지 고려하는 사례도 4%에 달해 SNS 피해는 프로야구선수 커리어에도 직·간접적으로 영향을 미치고 있었다.
하지만 이에 반해 선수들은 이런 심각한 상황 속에서도 무시·감수(39%), 차단·댓글 신고(28%), 댓글·DM 제한 등 대부분 소극적인 대응에 그치고 있는 것으로 확인됐으며, 피해 선수 중 과반이 넘는 선수(55%)들이 선수협회 차원의 대응이나 도움을 요청하는 것으로 파악됐다.
선수협회는 지난 8월 20일 프로야구선수를 향한 악성 댓글을 자제하고 건강한 응원문화를 조성해 달라고 읍소 드리는 형태의 호소문을 발표한 바 있지만 이후에도 프로야구선수들의 SNS에서는 여전히 피해가 이어지고 있으며, 특히 이번 조사 결과, 겉으로 드러나지 않고 안으로 곪고 있는 악성 사례들은 상식선마저 뛰어넘고 있어 선수협회는 이에 대해 강경하고 단호하게 대처해 나갈 계획이다.
선수협회는 현재 상황을 더 이상 방치할 경우, SNS 악용 사례는 더욱 고도화되고 광범위하게 확산될 위험성이 높으며, 이런 행위를 벌이는 이들은 더 이상 프로야구 팬이 아닌, 프로야구 팬을 사칭한 준 범죄자로 판단, 오히려 진정한 프로야구 팬들까지 피해를 입을 수 있다고 우려하고 있다.
이에 선수협회는 향후 발생하는 비상식적인 악성 사례들은 'SNS 상에서 이뤄지는 사이버 테러'로 규정하고 이에 대해서는 무관용의 원칙을 천명, 협회 차원에서 강경하게 대응해 나갈 예정이다.
이와 관련한 실효적이고 현실적인 대응으로는 선수협회가 피해 선수들을 대리해 법적 절차(형사고소·법적소송 등)를 진행하는 형태도 고려하고 있으며, 이와 동시에 SNS 피해 발생 상황에 대한 프로토콜 및 가이드라인을 제작해 선수단에 교육을 실시하는 방안도 병행해 나갈 계획이다.
선수협회 장동철 사무총장은 "SNS 등에서 차마 입에 담지도 못할 비상식적인 언어폭력이 발생하고 있지만 문제의 발언이나 상대의 프로필을 캡처하는 등 증거 수집을 하지 못했다는 응답이 전체의 50%를 넘는 상황"이라며, "SNS 상에서 불미스러운 일이 벌어졌을 때는 무엇보다도 감정적으로 대응하지 않는 것이 무엇보다도 중요하다"고 말했다.
또 그는 "이런 내용들을 아우르는 교육 자료를 제작하고 전체 선수단을 대상으로 지속적으로 교육을 실시해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.
