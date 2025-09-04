스포츠조선

오죽했으면 선수들이 SOS 외쳤다 "살해 협박·가족 비방·모욕 못참아"

기사입력 2025-09-04 23:00


오죽했으면 선수들이 SOS 외쳤다 "살해 협박·가족 비방·모욕 못참아"
양현종 선수협 회장. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]프로야구선수협회(이하 선수협)가 KBO리그 선수들을 대상으로, SNS 상에서 발생하는 피해 실태 설문 조사를 실시했다. 그 결과 상당수의 선수들이 악성 댓글, 메시지를 통해 고통받고 있었다.

선수협은 4일 "SNS에서 발생하고 있는 피해 수위가 준형사범죄 수준에까지 이르는 등 심각한 것으로 드러났다"고 밝혔다. 선수협은 "향후 피해 선수들을 대신해 법적 절차를 대리 진행하는 등 강경하게 대응해나가겠다"고 선포했다.

선수협은 8월 20~24일 총 5일간 KBO리그 선수들을 대상으로 SNS 피해 실태 설문 조사를 실시했다. 프로야구선수 SNS 피해에 대한 현재 상황을 정확히 가늠하고 이에 대한 선수협회 차원의 대응방안을 모색하기 위한 취지로 진행됐으며, 총 163명의 선수가 참여했다.

설문조사 결과, 대부분의 피해는 '인스타그램'을 통해 발생하고 있었다. 댓글이나 DM의 경우가 61%를 차지하고 있었으며, 가족 및 지인 계정에도 12%를 나타내는 등 인스타그램을 통해 이뤄지는 피해 사례는 전체 중 73%에 육박했다.

피해 발생 시기는 응원 구단이 경기에서 지거나 선수가 실책을 범한 직후 가장 많이 발생했으며(56%) 특정 상황을 가리지 않고 시즌 내내 이어진다는 응답도 15%에 달했다.

피해 대상은 선수 본인(49%)은 물론 부모님(31%)이나 배우자 및 여자친구(13%)에게도 무차별적으로 이뤄지고 있었으며 가해 유형은 경기력 비난(39%) 외에도 가족이나 지인을 대상으로 비방하는 경우(29%)도 많았는데 특히 이중 살해 협박, 성희롱, 고인(가족) 모독, 스토킹·주거 침입 등 형사범죄에 해당하는 사례까지 발생하고 있어 임계치를 이미 넘어서고 있다고 선수협회는 판단하고 있다.

SNS의 피해 사례는 선수들에게 정신적 스트레스로 작용(36%)하고 있었으며, 이는 경기력 저하(14%), 수면·식욕 저하(11%)로 이어지기도 하고 특히 이 중 은퇴나 이적까지 고려하는 사례도 4%에 달해 SNS 피해는 프로야구선수 커리어에도 직·간접적으로 영향을 미치고 있었다.

하지만 이에 반해 선수들은 이런 심각한 상황 속에서도 무시·감수(39%), 차단·댓글 신고(28%), 댓글·DM 제한 등 대부분 소극적인 대응에 그치고 있는 것으로 확인됐으며, 피해 선수 중 과반이 넘는 선수(55%)들이 선수협회 차원의 대응이나 도움을 요청하는 것으로 파악됐다.


선수협회는 지난 8월 20일 프로야구선수를 향한 악성 댓글을 자제하고 건강한 응원문화를 조성해 달라고 읍소 드리는 형태의 호소문을 발표한 바 있지만 이후에도 프로야구선수들의 SNS에서는 여전히 피해가 이어지고 있으며, 특히 이번 조사 결과, 겉으로 드러나지 않고 안으로 곪고 있는 악성 사례들은 상식선마저 뛰어넘고 있어 선수협회는 이에 대해 강경하고 단호하게 대처해 나갈 계획이다.

선수협회는 현재 상황을 더 이상 방치할 경우, SNS 악용 사례는 더욱 고도화되고 광범위하게 확산될 위험성이 높으며, 이런 행위를 벌이는 이들은 더 이상 프로야구 팬이 아닌, 프로야구 팬을 사칭한 준 범죄자로 판단, 오히려 진정한 프로야구 팬들까지 피해를 입을 수 있다고 우려하고 있다.

이에 선수협회는 향후 발생하는 비상식적인 악성 사례들은 'SNS 상에서 이뤄지는 사이버 테러'로 규정하고 이에 대해서는 무관용의 원칙을 천명, 협회 차원에서 강경하게 대응해 나갈 예정이다.

이와 관련한 실효적이고 현실적인 대응으로는 선수협회가 피해 선수들을 대리해 법적 절차(형사고소·법적소송 등)를 진행하는 형태도 고려하고 있으며, 이와 동시에 SNS 피해 발생 상황에 대한 프로토콜 및 가이드라인을 제작해 선수단에 교육을 실시하는 방안도 병행해 나갈 계획이다.

선수협회 장동철 사무총장은 "SNS 등에서 차마 입에 담지도 못할 비상식적인 언어폭력이 발생하고 있지만 문제의 발언이나 상대의 프로필을 캡처하는 등 증거 수집을 하지 못했다는 응답이 전체의 50%를 넘는 상황"이라며, "SNS 상에서 불미스러운 일이 벌어졌을 때는 무엇보다도 감정적으로 대응하지 않는 것이 무엇보다도 중요하다"고 말했다.

또 그는 "이런 내용들을 아우르는 교육 자료를 제작하고 전체 선수단을 대상으로 지속적으로 교육을 실시해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

'루미코♥' 김정민, 기러기 父 고충 "공허함 느껴..내가 생각한 결혼 생활 아냐" ('각집부부')

5.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화보다 더 강했다" 왜 이호준 감독은 극대노했나, 트레이드 이적생 질책할 일 아니다

2.

독일 최고 매체 심각 폭로, 이딴 선수가 '인성 최고' 손흥민 7번 후계자?...미친 기행+인성 논란

3.

'와 세상에 이런 일이' 3위팀 웃으면서 버스 탔다! 불안 요소 전부 아꼈다[광주 현장]

4.

"맨날 당하기만 했는데…" 2년만의 홈런→체크스윙 판독→'5할 타율' 젊은 악마까지…숨가빴던 끝내기 대역전극, 뜨거운 회상 [수원포커스]

5.

슈퍼팀이라더니 동부 꼴찌에 2연패, DS 직행 점점 힘들어지는 다저스...그게 오타니 탓인가?

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화보다 더 강했다" 왜 이호준 감독은 극대노했나, 트레이드 이적생 질책할 일 아니다

2.

독일 최고 매체 심각 폭로, 이딴 선수가 '인성 최고' 손흥민 7번 후계자?...미친 기행+인성 논란

3.

'와 세상에 이런 일이' 3위팀 웃으면서 버스 탔다! 불안 요소 전부 아꼈다[광주 현장]

4.

"맨날 당하기만 했는데…" 2년만의 홈런→체크스윙 판독→'5할 타율' 젊은 악마까지…숨가빴던 끝내기 대역전극, 뜨거운 회상 [수원포커스]

5.

슈퍼팀이라더니 동부 꼴찌에 2연패, DS 직행 점점 힘들어지는 다저스...그게 오타니 탓인가?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.