'굿바이'인데 "축하한다"고?…레전드에게는 왜 반가운 말이 됐을까

[스포츠조선 이종서 기자] "축하하는 게 맞는지 되묻기도 하시더라고요."
삼성 왕조의 마무리투수로 활약했던 그는 2013년을 마치고 일본 프로야구(NPB) 한신 타이거스와 계약해 해외 무대로 나섰다. 2014년 39세이브를 선동열 전 감독이 1997년 주니치 드래건스에서 기록한 38세이브를 넘어 NPB 한국인 최다 세이브 신기록을 세우며 위상을 높였다.
2015년 41세이브로 2년 연속 센트럴리그 세이브왕에 올랐던 그는 2016년에는 미국 메이저리그 세인트루이스 카디널스와 계약해 더 큰 무대를 밟았다. 세인트루이스와 토론토 블루제이스, 콜로라도 로키스에서 뛴 그는 42세이브 45홀드를 더했다.
세월의 무게를 조금씩 실감한 가운데 올 시즌을 끝으로 결국 선수 생활 마침표를 찍게 됐다.
각 구장을 돌면서 프로생활을 정리하는 시간. 팬들은 오승환에게 "고생했다", "선수로 뛰는 모습을 보게 돼 즐거웠다"는 말을 전하곤 한다.
그 중 "축하한다"는 말도 있었다. 이제 선수 생활을 끝내는 이에게 "축하한다"는 말은 다소 어색하게 들릴 수도 있다. 말은 던진 팬도 "축하해야 하는 게 맞나요"라고 반문을 하기도 했다.
오승환은 "은퇴를 축하한다고 해주시고, 축하하는게 맞는지 되물어 보시기도 한다"고 미소를 지으며 "그 말이 그래도 마무리를 잘하고 있구나라는 생각 들리고 있다. 나도 조금씩 홀가분 해지고 있다"고 말했다.
오승환은 창원 NC(18일) 잠실 LG(20일) 수원 KT(21일) 부산 롯데(26일) 고척 키움(28일)에서 행사를 한 뒤 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 은퇴식 및 영구 결번 행사를 한다.
오승환은 "아직 은퇴 투어라는 걸 잘 모르겠다. 대구라이온즈파크에서 팬들과 인사하기 전까지는 모를 거 같다"라며 마음을 이야기했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
