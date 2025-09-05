좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

|
[수원=스포츠조선 정재근 기자] 불펜 투수가 무너졌다. 골든글러브까지 수상한 1루수의 치명적인 실책이 나왔다. 신인왕 후보인 상대팀 타자에게 쐐기 투런포까지 얻어맞았다.
왠지 허투루 들리지 않았던 그 예언이 그대로 현실이 됐다. LG 트윈스가 역전에 역전을 거듭하는 난타전 끝에 KT 위즈를 10대8로 이겼다. 2연승을 달린 1위 LG는 이날 경기가 없었던 한화 이글스를 5.5경기 차로 따돌렸다. 정규리그 우승 매직 넘버는 '13'으로 줄었다.
4일 수원 KT위즈파크. KT의 대체 선발 문용익의 호투에 고전하던 LG가 4회초 첫 기회를 잡았다. 김현수의 2루타와 오지환의 우전안타로 무사 1, 3루를 만든 직후, 손가락 통증을 호소한 문용익이 갑작스럽게 교체됐다.
5회말 KT가 호투하던 송승기를 무너뜨렸다. 장성우의 솔로포와 강백호, 허경민의 적시타로 3-1 역전에 성공했다.
6회말 LG 벤치는 송승기를 내리고 장현식을 투입했지만 내용은 실망스러웠다. 첫 타자 안현민에게 좌익선상 2루타를 허용하더니, 장성우에게 볼넷을 내주고 말았다.
병살이 돼야할 상황에서 1점을 내주며 무사 2, 3루가 됐다. 포수 박동원이 황급히 마운드로 올라갔지만, 장현식의 멘탈은 이미 무너졌다. 대타 이정훈에게 스트레이트 볼넷을 내준 후 곧바로 김진성과 교체됐다.
LG가 포기했을까? 아니다. 8회초 LG 선두타자 오지환이 우중간 안타로 출루하며 죽어가던 불씨를 살려냈다. 이어 박동원의 2루타로 무사 2, 3루가 됐다. 대타 박관우의 중견수 희생플라이로 1점을 뽑았다.
KT 벤치가 박해민 타석 볼카운트 0B2S에서 '국대' 마무리 박영현을 투입하는 초강수를 뒀지만 박해민에 이어 신민재까지 볼넷으로 출루하며 만루 찬스를 잡았다.
포기를 모르는 쌍둥이들의 집중력에 마법사들이 두 손 두 발 다 들었다. 요즘 LG 야구는 좀비보다 더 무섭다.