'끝내기 실책' 트라우마 걱정 → 2만1529명 가슴에 자기 이름 새긴 슈퍼스타 박찬형…'154㎞ 직구 통타' 강심장 쓰리런 빛났다 [인천포커스]

최종수정 2025-09-06 01:21

5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회 SSG 화이트 상대 3점홈런을 날린 롯데 박찬형. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회 SSG 화이트 상대 3점홈런을 날린 롯데 박찬형. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루. 장진혁 내야땅볼 타구 때 끝내기 실책으로 승리한 KT 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/

[인천=스포츠조선 김영록 기자] "(트라우마를)생각 안할수가 없잖아."

사령탑의 배려가 마음으로 와닿은 걸까. '불꽃야구'와 독립리그를 거친 23세 신예의 가슴에는 불타오르는 슈퍼스타 기질이 숨어있었다.

롯데 자이언츠 박찬형은 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에서 6회말 추격에 불을 당기는 3점 홈런을 쏘아올렸다.

바로 직전 경기에서 결정적인 '끝내기' 실책을 범했던 박찬형이다. 3일 수원 KT 위즈전, 8-8로 맞선 9회말 1사 만루에서 평범한 3루 땅볼 때 홈으로 어이없는 악송구를 하며 팀에게 패배를 안기고 말았다.

롯데는 이날 박찬형을 3루수가 아닌 지명타자로 라인업에 올렸다. 경기전 만난 김태형 감독은 "원래 스타일은 3루보다는 2루에 가깝다. 다만 타선이 부진한 와중에 박찬형의 타격감이 워낙 좋고, 3루 수비는 한태양보다는 낫다는 생각에 3루수로 쓰고 있다"고 설명했다.


28일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 10회말 무사 박찬형이 동점 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.28/
이어 '끝내기 실책 트라우마'를 걱정하는 말에는 "생각하지 않을 수 없다"고 답했다. 혹시라도 공수에서 박찬형의 멘털이 흔들린다면 팀 전체에 큰 손해가 된다. 부담을 덜고 불방망이라도 휘둘러주길 기대한 것.

그리고 사령탑의 이 같은 기대가 정확하게 맞아떨어졌다.

이날 롯데는 선발 벨라스케즈가 5회도 채우지 못하고 홈런 3방 포함 6실점하며 한국행 이후 최악의 투구를 보인 뒤 내려갔다. 앞서 0-3에서 윤동희가 반격포를 쏘아올렸고, 1-5로 벌어진 5회에는 레이예스의 적시타로 1점을 따라붙었던 롯데다.


28일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 10회말 무사 박찬형이 동점 솔로포를 친 후 김태형 감독의 환영을 받고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.28/

이후 박진이 고명준에게 다시 홈런을 허용하며 2-7까지 벌어진 상황. 여기서 6회초 손호영의 타석 때 SSG 최정의 실책이 나오면서 롯데 추격의 빌미가 됐다.

SSG 선발 화이트는 두 타자 연속 삼진을 잡아냈지만, 다시 2루수 안상현의 실책이 나오면서 2사 1,2루.

그리고 들어선 타자가 박찬형이었다. 프로야구 투수들의 공은 생각보다 할만하다던 그다.

전직 메이저리거의 직구에도 두려움은 없었다. 이날 앞선 타석에서 2타수 무안타였던 박찬형은 볼카운트 0B1S에서 화이트의 2구째 154㎞ 직구를 통타, 오른쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 쏘아올렸다. 현장에서 한숨만 푹푹 내쉬던 롯데팬들의 가슴을 뜨겁게 달궜다.


5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회 SSG 화이트 상대 3점홈런을 날린 롯데 박찬형. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/
박찬형은 앞서 8월 28일 부산 KT 위즈전에서도 팬들을 미친듯이 열광시킨 바 있다. 당시 박찬형은 1-2로 뒤지던 연장 10회말 KT 박영현을 상대로 동점 솔로포를 쏘아올렸고, 롯데는 11회말 터진 고승민의 끝내기 안타로 기어코 승리한 바 있다.

비록 롯데는 이날 5대7로 패하며 최근 3연패 늪에 빠졌다. 순위도 6위로 주저앉으며 가을야구 진출 여부가 미궁에 빠진 상황.

그래도 박찬형의 투혼이 보여주듯, 롯데 선수들은 아직 포기하지 않았다. 만년 하위권 야구에 진력이 난 팬들이 올해 롯데 야구를 끝까지, 목청껏 응원하는 이유다.


인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

