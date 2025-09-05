'85G 남았는데' KBO리그 관중 역사 새롭게 썼다…1200만 관중도 …

|
[스포츠조선 이종서 기자] 프로야구가 관중 역사를 새롭게 썼다.
두산 베어스와 NC 다이노스가 맞붙은 창원NC파크에는 6590명이 들어왔다. 광주 KT 위즈-KIA 타이거즈 경기가 우천으로 취소됐지만, 일일 관중 총합 5만 2119명을 기록하며 누적 관중 1090만 1173명을 달성했다. 지난해 1088면 7705명을 넘어선 관중 신기록이다.
구단별로는 삼성이 14만 1262명으로 10개 구단 중 가장 많은 관중입장수를 기록했고, 롯데(138만 572명) LG(137만 9236명) 두산(128만6657명) SSG(112만2502명) 한화(111만2840명)이 100만 관중 돌파를 일궈냈다. 이어 KIA(94명1376명) KT(85만6585명) 키움(80만4330명) NC(61만5813명)이 그 뒤를 이었다.
평균 1만7167명 관중을 기록한 가운데 산술적으로 1200만 관중 돌파도 가능하다.
꾸준한 관중 증가세에 의미있는 기록도 남겨두고 있다. KBO 리그는 역대 최다 관중 달성에 이어 KBO 리그 44시즌만의 정규시즌 누적 2억 관중 달성에 약 26만 명을 앞두고 있다. 지금의 추세라면 다음주면 2억 관중 돌파가 이뤄질 전망이다.
