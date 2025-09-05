스포츠조선

'과연 누구의 잘못인가?' 10승 투수 버리고 데려온 벨라스케즈 4패 추락. 롯데 팬들 인내심도 바닥[인천현장]

기사입력 2025-09-06 00:24


5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 4회말 무사 1루. 투수 보크를 저지른 롯데 벨라스케즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

4회말 SSG 고명준에게 투런 홈런을 허용한 롯데 벨라스케즈.

2회말 선제 투런홈런을 허용한 롯데 벨라스케즈.



[인천=스포츠조선 송정헌 기자] 롯데의 대체 외국인투수 벨라스케즈가 시즌 4패 째를 당했다.

롯데 벨라스케즈는 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에 선발 등판했다. KBO리그 5번째 선발 출전.

벨라스케즈는 5회 1사까지 투구하며 피홈런 3방에 7피안타, 3볼넷으로 6실점을 기록하며 패전투수가 됐다. 올 시즌 후반기 대체 선수로 롯데에 합류한 벨라스케즈의 5경기 출전 평균자책점은 8.87로 치솟았다.

벨라스케즈는 '홈런공장' 랜더스필드에서 SSG 타자들의 홈런에 무너졌다. 2회 류효승에게 선제 투런포, 4회 고명준에게 투런홈런, 5회 최정에게 솔로포까지 허용하며 홈런 3방 포함 6실점하며 초반부터 기선을 내줬다.

롯데는 6회초 박찬형이 추격에 나서는 3점 홈런을 날렸으나 경기를 뒤집지 못하고 결국 SSG에 7대 5로 패했다.

롯데는 지난 8월 6일 외국인 투수를 전격 교체했다. 올 시즌 22경기 선발 등판 시즌 10승을 기록 중이던 왼손 투수 데이비슨을 내보내고 더욱 강력한 1선발을 영입했다고 발표했다. 롯데는 데이비슨 대신 메이저리그 38승을 기록한 빈스 벨라스케즈를 전격 영입했다.

데이비슨이 올 시즌 10승을 기록하고도 가을야구 더 높은 자리를 원하던 롯데의 결정에 의해 방출 당했다. 하지만, 이 결정은 최악의 결정이 됐다.


5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 벨라스케즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

2회말 SSG 류효승에게 투런 홈런을 허용한 롯데 벨라스케즈.

2회말 선제 투런홈런을 허용한 롯데 벨라스케즈.



데이비슨을 방출하고 데려온 벨라스케즈는 KBO리그 5경기 출전 1승 4패를 기록 중이다. 출전한 5경기 평균자책점이 8점이 넘는다. 1승을 기록한 NC 전에서도 6이닝 4실점이었다.

시즌 10승을 기록하고도 방출 당한 데이비슨의 저주일까? 롯데는 벨라스케즈 영입 후 8월 한 달 동안 12연패를 당하기도 했다. 가을야구를 위해 야심차게 벨라스케즈를 영입했지만 롯데는 추락했고, 팬들의 실망감은 더욱 커졌다.

벨라스케즈는 대체 선수로 KBO리그로 넘어온지 정확히 한달이 지났다. 이제는 새로운 리그 적응 문제도 아니다. 그런데 아직도 적응하지 못하고 성적은 초라하기 짝이 없다.

팬들과 동료들의 기대감을 알기에 마운드 위에서 최선을 다하는 모습을 보여주고는 있지만, 부담감 때문인지 볼이 가운데로 몰리며 통타를 당하고 있다.


4회말 무사 1루. 투수 보크를 저지른 롯데 벨라스케즈.

4회말 연속 투수 보크 실책을 저지른 롯데 벨라스케즈.

4회말 심판 판정에 잠시 어필하는 롯데 김태형 감독.


SSG 전 4회에는 투구 도중 보크 판정을 두 차례나 당하며 위기를 자초하기도 했고, 홈런에 실점이 늘어나자 당혹스러운 표정을 짓기도 했다.

롯데 김태형 감독도 답답한 듯 그라운드에 직접 나와 삼판 판정에 잠시 어필하는 모습도 보였으나 한번 무너진 벨라스케즈는 정상적인 투구를 이어갈 수 없었다.

과연 누구의 잘못일까?

롯데는 가을야구 더 높은 곳을 위해 10승 투수를 버리고 에이스를 데려온다는 것이 가장 최악의 수가 되어가고 있다.


고개 떨군 롯데 김태형 감독.

5회말 강판 당하는 벨라스케즈.

점점 더 멀어지는 가을야구. 경기 종료 후 팬들에게 인사하는 롯데 선수들.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 1살에 표지 모델된 이유 있었네...♥김다예, 모태미녀 인증

2.

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

3.

김영철, 마비성 장폐색 투병에 합병증 얻었다 "급격히 살 빠져 생긴 병"

4.

'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

5.

김민석, 가슴 아픈 부친상..“큰 슬픔 속 장례 준비 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

2.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

3.

"협박·괴롭힘 멈춰주세요" 43홈런+131타점 거포 가족의 절규, 누가 이들을 불안하게 만드나 [SC포커스]

4.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

5.

'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않는 한일전 열리나

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

2.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

3.

"협박·괴롭힘 멈춰주세요" 43홈런+131타점 거포 가족의 절규, 누가 이들을 불안하게 만드나 [SC포커스]

4.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

5.

'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않는 한일전 열리나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.