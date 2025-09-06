송성문 원맨팀이라고? 암울한 꼴찌팀의 수확...20홈런-20도루 스타 또…

|
[스포츠조선 김용 기자] 송성문만 있냐, 임지열 눈에 띄네.
상대가 키움을 만만히 볼 수 없는 이유 중 하나는 송성문이다. 개막 후 극도로 부진했지만, 점점 감을 끌어올리더니 지금은 모두가 리그 최고 타자로 인정한다. 송성문이 터지면 키움 승리 확률이 올라간다.키움과 6년 총액 120억원 비FA 다년계약을 따냈고, 그 계약을 '보험'으로 두고 미국 메이저리그 진출도 노리고 있다.
하지만 야구는 선수 한 명 잘 한다고 이길 수 있는 종목이 아니다. 다른 선수들의 지원 사격이 필요하다. 그래서 최근 눈에 띄는 선수가 바로 임지열이다.
누구 하나 주전급 선수로 확실히 만들지 못한 키움의 암울한 올시즌, 그래도 임지열을 발굴해낸 게 소득이라면 소득이다. 2014년 입단 후 방망이 잠재력은 인정받았는데, 풀타임 주전으로 뛴 시즌은 없었다. 가장 많이 뛴 게 2023 시즌 72경기였다. 하지만 올해는 외국인 타자 2명 카드 '폭망' 속 누구라도 타격에서 역할을 할 수 있는 선수라면 기회를 잡을 수 있었는데 그 수혜자가 임지열이었다. 6월부터 본격적으로 주전으로 나서기 시작했고, 강한 인상을 남긴 결승 홈런과 결승타 등으로 송성문과 함께 테이블세터로 자리를 잡았다.
올해 처음 두자릿수 홈런 기록을 채웠고, 도루도 13개로 두자릿수다. 이렇게 경험을 쌓으면, 파워와 스피드를 볼 때 내년에는 처음부터 시즌을 소화하면 20홈런-20도루 클럽 가입도 충분히 노려볼 수 있을 듯. 키움은 올해 송성문을 20-20 선수로 배출했고, 송성문은 30-30에 도전하고 있다. 임지열의 경우 올해 경험을 바탕으로 꾸준함을 더 어필해 정말 확실한 주전으로 자리를 잡는게 우선 과제다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com