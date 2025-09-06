'유-진-우' 보유한 염갈량, 이대로 불안한가 → '필승조 더블스쿼드' …

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 필승조는 상당히 탄탄하다. 마무리 유영찬과 셋업맨 김진성에 특급 신인 김영우가 성장해 가세했다. 하지만 염경엽 LG 감독은 아직 배고프다.
실제로 LG는 2023년 불펜과 타선의 힘으로 우승했다. 5차전까지 선발투수의 퀄리티스타트가 1차전 켈리의 6⅓이닝 2실점(1자책)이 전부였다. 염경엽 감독은 당시에 선발 싸움에서 밀려도 구원진과 공격력이 좋으면 얼마든지 뒤집기가 가능하다는 것을 증명했다. 공교롭게 올해도 LG는 선발진이 리그 최강은 아니다. 한화의 폰세-와이스나 SSG의 앤더슨-화이트 원투펀치가 훨씬 막강하다.
따라서 염 감독의 계산대로 위 4명 중 2명만 전력화에 성공해도 대단히 큰 힘이 된다. 김강률도 부상에서 돌아온다면 필승조로 거의 5이닝에서 6이닝을 버틸 수 있다. 선발이 3이닝만 막아줘도 승부가 된다는 소리다.
LG는 2023년 한국시리즈에서 고우석이 고전했는데 이정용이 3차전 세이브를 올려주면서 큰 경기 하나를 잡았다.
올 시즌의 경우에는 김영우가 신인이라 시리즈 경험이 없다. 염경엽 감독은 "영우가 구위는 가지고 있지만 아직 큰 경기를 안 해봤다. 정신적으로 흔들릴 수 있다고 대비를 해야 한다. 야구라는 게 3명이 있다고 꼭 다 되는 게 아니더라. 위기가 닥쳤을 때 그 위기를 버텨줄 카드를 마련해 놔야 한다"고 짚었다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com