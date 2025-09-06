최정 2군캠프 보낸다고 그렇게 욕 먹었는데, 이게 '신의 한 수'가 됐다…

|
[인천=스포츠조선 김용 기자] 그렇게 욕 먹었는데, 이게 '신의 한 수'가 됐을 줄이야...
SSG 랜더스와 이숭용 감독은 올시즌 개막을 앞두고 엄청나게 욕을 먹었다. 최정을 비롯해 한유섬, 김성현, 김민식, 오태곤, 이지영 베테랑 6명이 1군 미국 스프링캠프가 아닌 일본 가고시마 2군 캠프로 떠났다. 명목은 캠프 이원화. 베테랑 선수들에게 훈련 자율권을 주고, 1군 캠프에서 세대 교체에 더욱 박차를 가하겠다는 것.
그런데 이 결정으로 류효승이라는 거포 유망주를 탄생시킬 수 있었다면, 팬들도 마음이 누그러질 것인가.
그런데 범상치 않은게 있다. 2020년 신인 시즌 안타가 딱 1개 있었는데, 그게 홈런.
그렇다. 류효승은 1m90의 키에 100kg이 넘을 것 같은 건장한 체구를 자랑한다. 스윙만 봐도, 무서울 정도다. 전형적인 거포 체형, 스윙이다.
그리고 그 잠재력을 제대로 보여주고 있다. 올시즌 두 번째 경기인 지난달 17일 LG 트윈스전에서 올시즌 첫 홈런포가 터졌다. 다른 타자면 밀려 우익수 플라이가 될 타구였는데, 힘으로 넘겨버리는 모습에서 힘이 느껴졌다.
그리고 류효승은 지난달 26일 KIA 타이거즈전 멀티포를 쏘아올렸다. 5일 롯데 자이언츠전도 벨라스케즈의 몸쪽 깊은 코스 공을 기술적으로 잡아당기는 모습까지 보여줬다. 그것도 힘이 있으니 담장을 넘길 수 있었다.
고명준이 최근 2군에 다녀온 후 하체 활용을 하며 홈런포를 양산해내고 있는 가운데, 류효승이라는 새로운 중심타자 후보까지 가세하면 SSG는 최정과 한유섬 이후 거포 자원 세대 교체를 원활하게 진행할 수 있다.
