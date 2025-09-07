사실 LG도 벨라스케즈 적극 검토했었다...롯데의 눈물 뒤, 숨겨진 '반…

|
[스포츠조선 김용 기자] 성공과 실패는 정말 한 끝 차이.
하지만 최근 다시 연패 모드가 6위까지 떨어졌다. 6일 SSG 랜더스전에서 패했다면 5할 승률도 무너질 수 있었는데, 비로 경기를 하지 못해 달콤한 휴식을 취할 수 있었다.
하지만 롯데 김태형 감독이 피해가지 못한 질문. 벨라스케즈. 5일 SSG전 선발로 나와 무너졌다. 홈런 3방을 맞으며 6실점, 패전 투수가 됐다.
김 감독의 코멘트 속에 고민들이 다 묻어난다. 김 감독은 "가진 건 좋은데, 처음 2경기를 망치면서 꼬였다. 구위가 압도적인 건 아니니, 자기 공을 믿지 못하는 것 같다"며 "그래도 계속 선발로 써야 한다. 더 좋아질 거라 기대하고 데려온 선수 아닌가"라고 말했다.
공교롭게도 같은 시기 외국인 투수를 바꿔 '대박'을 터뜨린 LG 트윈스가 있어 롯데가 더욱 곤혹스럽다. LG는 메이저리그 경력이 전무한 젊은 투수 톨허스트를 데려왔는데, 톨허스트는 4경기 전승이다. 공교롭게도 두 사람은 두 번째 등판에서 맞대결까지 거뒀고, 톨허스트가 판정승을 거뒀다.
그런데 LG도 교체 전 벨라스케즈를 눈여겨보고 있었다는 사실을 알고 있는가. KBO리그 팀들이 지켜보는 외국인 선수 풀은 어느정도 제한돼있다. 적당한 경력과 몸값, 그리고 바로 자유의 몸이 될 수 있는 신분의 선수들을 추리면 그 후보들이 생각보다 많지 않다. 그 안에서 영입 경쟁이 펼쳐지는 것이다. 한 야구 관계자는 "LG도 벨라스케즈를 적극적으로 체크했었다. 교체를 생각하는 팀이라면, 그냥 지나칠 수 없는 선수였다"고 소개했다. 단, LG는 톨허스트의 가능성에 '도박수'를 던졌는데 그게 대성공했다. 롯데도 말도 안 되는 선택을 한 건 절대 아니었다는 의미다. 다만, 경기력이 스카우팅 리포트와 같지 않다는 변수에 부딪힌 케이스다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com