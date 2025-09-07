155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전…

스포츠조선

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

기사입력 2025-09-07 14:35


힘차게 투구하는 북일고 박준현.

[스포츠조선 김용 기자] 구속이 아무리 빨라도...

박준현이 부족했던 걸까, 일본이 잘 대비를 했던 걸까.

한국 청소년야구대표팀은 5일 일본 오키나와 나하에 위치한 셀룰러스타디움에서 열린 제32회 U-18 야구월드컵 A조 오프닝 라운드 2차전 '숙적' 일본과의 경기에서 2대4로 패했다.

경기에서 지면 여러 패인이 있는데, 이날 아쉬웠던 건 기대를 모았던 선발 박준현(북일고)이 무너진 것. 박준현은 일본 타자들을 맞이해 1⅔이닝 5안타 1삼진 3실점(2자책점)하며 패전 멍에를 썼다. 2회를 채우지 못하고 마운드를 다음 투수 하현승(부산고)에게 넘겨야 했다.

박준현은 고교생임에도 최고 157km 강속구를 뿌려 유명세를 탔다. 여기에 부친이 슈퍼스타 출신 박석민 전 두산 베어스 코치라 더 화제가 됐다. 그리고 최근에는 미국 메이저리그 진출을 포기하고 KBO리그 신인드래프트에 참가해 많은 사람들을 깜짝 놀라게 했다. 이에 발맞춰 전체 1순위 지명권을 갖고 있는 키움 히어로즈가 박준현 지명을 공식화했다.


5일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 북일고-인천고 경기. 투구하는 북일고 박준현. 목동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.05/
때문에 이번 U-18 야구월드컵에서 박준현이 어떤 모습을 보이는지 많은 사람들이 궁금해할 수밖에 없었다. 오프닝 라운드 가장 중요한 경기인 일본전 선발은 일찍부터 예상됐었다.

시사하는 바가 많은 경기 내용. 일단 구속은 나쁘지 않았다. 최고 155km가 나왔다. 일본 현지에서는 157km까지 찍었다는 보도도 나왔다. 그리고 중요한 것. 4사구가 없었다. 스스로 흔들리지는 않았다는 뜻이다.

그렇다면 결론은, 힘 싸움에서 일본 타자들에게 밀렸다는 것이다. 물론 1회 자신의 견제 실책에 빗맞은 안타로 실점하기는 했지만, 2회에는 장타를 허용하는 등 고전했다. 워낙 컨택트 능력이 좋은 일본 선수들인데, 박준현의 공을 힘으로 밀어낼 준비가 돼있었다는 것.


이날 대결을 펼친 일본 선수들은 대표팀이라지만 아직 어린 선수들. 다시 말해 박준현이 내년 프로에 오면, 이보다 능력치가 훨씬 좋은 KBO리그 타자들을 상대해야 하는데 단순 구위 싸움으로는 어려움을 겪을 수 있다는 걸 뜻한다. 최근에는 150km를 던져도 '강속구'라는 수식어가 잘 붙지 않을만큼 빠른 공을 던지는 투수들이 즐비하다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

