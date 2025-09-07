스포츠조선

9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시기지만 아들 안아보고 오면..." 모두의 축하속에 출산 휴가 떠나는 에레디아[잠실 코멘트]

기사입력 2025-09-07 16:40


9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시…
10일 잠실야구장에서 열린 SSG와 LG의 경기, 1회초 2사 1루 SSG 에레디아가 자신의 타구에 다리를 맞은 LG 손주영에게 사과하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.06.10/

9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시…
10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 6회초 2사 1,2루 에레디아가 3점홈런을 치고 이숭용 감독의 환영을 받고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/

9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시…
21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 1회 삼진을 당한 SSG 에레디아. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.21/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]잘치는 타자가 출산 휴가로 3경기에 나서지 못한다. 그래도 기쁜 마음으로 보낸다.

SSG 랜더스의 기예르모 에레디아가 8일부터 12일까지 출산휴가로 자리를 비운다. SSG는 9,10일 NC 다이노스, 11일 삼성 라이온즈 등 5강 경쟁팀들과의 중요한 3경기가 있지만 에레디아 인생에 중요한 날이라 기꺼이 출산휴가를 보내기로 결정했다.

에레디아는 7일 잠실에서 열리는 LG 트윈스와의 원정경기에 4번-좌익수로 선발출전한다. 이 경기후 에레디아는 미국으로 출국해 12일 귀국할 예정이다.

에레디아는 지난 2023년 SSG에 와서 타율 3할2푼3리, 153안타 12홈런 76타점을 기록해 재계약을 했고, 지난해엔 타율 3할6푼, 195안타 21홈런 118타점을 기록하며 타격왕에 올랐다. 올시즌엔 부상으로 82경기에만 출전했지만 타율 3할3푼6리, 107안타 11홈런 43타점으로 좋은 활약을 보여주고 있다. 특히 7월에 타율 3할2푼9리, 1홈런 10타점, 8월엔 3할9푼6리 6홈런 18타점으로 순위싸움이 치열한 후반기에 좋은 타격을 보였다. 9월에도 3경기서 타율 4할6푼2리(13타수 6안타)의 절정의 타격을 보여주고 있어 사실 에레디아의 출산휴가가 아쉬운 것도 사실.


9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시…
15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 7회말 2사에서 솔로포를 터트린 에레디아가 손하트를 만들고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시…
5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 3회말 2사 2루. 1타점 적시타를 날리고 있는 SSG 에레디아. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

9월 타율 0.462 절정의 타격감인데 3경기 빠진다니... "중요한 시…
15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 3회말 1사 1, 2루 에레디아가 1타점 적시타를 치고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/
SSG 이숭용 감독은 "우리 팀에 중요한 시기는 맞다"면서도 "본인에겐 가족이 더 중요하다고 생각한다. 예전에 내가 야구할 때와는 다르지 않나. 나도 지금 이렇게 하는게 맞다고 생각한다"라며 에레디아의 출산 휴가를 당연하게 생각했다.

이어 이 감독은 "와이프가 애를 낳는데 가서 아기도 보고 오면 우리 팀에겐 3경기가 되지만 본인에겐 큰 값어치가 있지 않나. 그리고 또 다녀와서 더 열심히하면 좋다"면서 "우리 모든 구성원들, 선수단도 다 기쁘게 잘 다녀오라고 했고, 와서 잘해주면 좋겠다라고 하며 보내주게 됐다. 아들이라는데 가서 건강한 아들 안고 오면 더 힘을 낼 것 같다"라고 했다.

SSG 구단측은 에레디아가 복귀 후에도 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 개인 훈련 스케줄과 이동 편의에 각별히 신경 쓸 예정이라고 밝혔다. 구단측은 "무엇보다 아내와 아이의 건강을 함께 기원하며, 가족과 함께하는 이 시간이 에레디아 선수에게 또 다른 힘이 되어 팀에 긍정적으로 돌아오기를 기대한다"라고 밝혔다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅·린, 프러포즈 성공 “운명 같은 인연”

2.

[종합] '전처' 윰댕, 故대도서관 빈소 지킨다…"여동생과 상주로 이름 올려"

3.

이혜정, 외도 현장 덮쳐..“불륜녀 집서 ‘네 남편 언제 와?’”

4.

박봄, 활동 중단에도 돌발 근황…화장실 셀카 그 다음은?[SCin스타]

5.

[종합]"충격적이고 허탈"…하리수→안영미, 故 대도서관 추모 물결

스포츠 많이본뉴스
1.

'폭우→비 그쳤다' 구창모 복귀전 40분 지연 개시…창원 그라운드 정비 시작[창원 현장]

2.

야구에 이런일이! 9회 2아웃, 다저스 대충격 '한만두'급 희귀한 패배 → 노히터 날려, 완봉 날려, 승 날려, 끝내기 맞고 패전

3.

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

4.

김현수 지명타자-최원영 선발출전. SSG 최종전에 '킬러'가 끝내나[잠실 현장]

5.

34살에 평생 해온 투구폼을 바꾼다고? → 144㎞ 쾅!…65억 잠수함의 파격 변신, 야구 인생 건 승부수 "마지막이라 생각" [SC피플]

스포츠 많이본뉴스
1.

'폭우→비 그쳤다' 구창모 복귀전 40분 지연 개시…창원 그라운드 정비 시작[창원 현장]

2.

야구에 이런일이! 9회 2아웃, 다저스 대충격 '한만두'급 희귀한 패배 → 노히터 날려, 완봉 날려, 승 날려, 끝내기 맞고 패전

3.

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

4.

김현수 지명타자-최원영 선발출전. SSG 최종전에 '킬러'가 끝내나[잠실 현장]

5.

34살에 평생 해온 투구폼을 바꾼다고? → 144㎞ 쾅!…65억 잠수함의 파격 변신, 야구 인생 건 승부수 "마지막이라 생각" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.