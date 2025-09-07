411경기-2302.2이닝. 현종이보다 늦었지만 빨랐다. 김광현 2000…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]SSG 랜더스의 김광현이 개인 통산 2000탈삼진을 달성했다. 송진우 양현종에 이은 KBO리그에서 역대 세번째기록. 역대 최소이닝은 김광현의 차지다.
김광현은 7일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기서 선발등판해 3회말 9번 박해민을 헛스윙 삼진으로 처리하며 자신의 KBO리그 2000번째 삼진을 기록했다. 전날까지 개인 통산 1997개의 탈삼진을 기록 중이던 김광현은 이날 1회말 선두 신민재를 슬라이더로 헛스윙 삼진으로 잡아냈고, 2회말엔 1사후 오지환을 풀카운트에서 146㎞의 낮은 직구로 헛스윙을 이끌어내 1999번째 삼진을 기록했다.
박해민을 삼진으로 잡은 순간 김광현은 두 손을 머리 위로 올려 잠시 동안 자신의 기록 달성을 스스로 축하하는 시간을 가졌다. 이때 전광판에 김광현의 2000탈삼진 기록 달성 안내 문구가 나와 잠실구장을 메운 2만3750명의 관중이 축하의 박수를 보냈다.
김광현은 2년차 때인 2008년 150개로 탈삼진왕에 올랐고 이후 부상으로 100이닝을 던지지 못했던 2011년과 2012년을 제외하고 매년 100개 이상의 탈삼진을 뽑아냈다. 2013년부터 올해까지 10년 연속(2020,2021년은 미국진출) 100탈삼진을 기록 중이다.
메이저리그 세인트루이스 카디널스에서 뛴 2020~2021년 2년 동안엔 104개의 탈삼진을 기록해 김광현의 한미 통산 탈삼진은 2104개다.
대기록이 나왔지만 원정이다보니 3회말이 끝난 뒤 이숭용 감독이 축하의 꽃다발을 건네는 것으로 간소한 2000탈삼진 기념식이 열렸다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
◇김광현 주요 탈삼진
통산 1호 탈삼진=2007년 4월 10일 삼성전
통산 500호 탈삼진=2011년 4월 5일 LG전
통산 1000호 탈삼진=2015년 9월 4일 삼성전
통산 1500호 탈삼진=2022년 5월 14일 NC전
통산 2000호 탈삼진=2025년 9월 7일 LG전