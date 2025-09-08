'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서…

|
[스포츠조선 김용 기자] 살았으면 동점이었는데...
상황은 이랬다. 윤도현은 1사 주자 없는 상황에서 NC 마무리 류진욱을 만났다. 볼카운트 2B2S. 류진욱의 몸쪽공이 손에서 빠졌다. 타자가 칠 수도, 포수가 잡을 수도 없는 코스. 그런데 윤도현이 이 공에 속아 방망이가 나오다 멈췄다.
체크 스윙인지 아닌지 불분명한 상황. 그런데 공은 뒤로 빠졌다. 윤도현은 '무슨 상황이지'라는 듯 헷갈려하다, 1루로 뛰기 시작했다. 잠시 머뭇거렸다. 그리고 어리둥절했는지 100% 전력으로 뛰지 못하는 듯 했다. 평소 윤도현의 빠른 주력을 감안하면 1루까지 가는데 시간이 꽤나 걸렸다.
스윙이었다. 그리고 1루에서 간발의 차로 아웃이었다. KIA에는 최악의, NC에는 최상의 결과가 나왔다. 그리고 곧바로 박찬호의 솔로포가 나왔으니 KIA는 더욱 허망할 수밖에. 윤도현이 살았으면 동점이었다.
체크 스윙인지 아닌지는 심판과 비디오가 판독한다. 뭔가 찝찝하면, 일단 낫아웃 상황에만 집중해 최선을 다해 1루로 뛰는게 맞았다. 경험 부족의 측면으로 해석할 수 있다. 윤도현은 2일 한화 이글스전에서도 3루 수비 도중 포스 아웃 상황을 착각해 상대 주자를 살려줬고, 이 플레이에 KIA가 무너지기 시작하며 3대21 굴욕의 대패를 당해야 했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com