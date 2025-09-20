바깥쪽 꽉찬 공 넘겨버리는 클라스, 오타니 '50-50 1주년' 이번엔 …

|
[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 클레이튼 커쇼의 홈 고별전을 더욱 빛나게 한 건 오타니 쇼헤이였다.
오타니는 20일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 홈경기에서 결승 3점홈런을 터뜨리며 6대3 승리를 이끌었다.
하지만 커쇼는 와일드카드를 노리는 샌프란시스코 타자들의 끈질긴 선구안에 시작부터 고전했다.
커쇼는 1회초 선두 우타자 엘리엇 라모스에게 홈런을 허용했다. 3구째 85.9마일 슬라이더를 가운데 낮은 코스로 던지다 좌중간 담장을 훌쩍 넘어가는 대포를 얻어맞았다. 이어 윌리 아다메스를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 커쇼는 라파엘 데버스를 볼넷으로 내보내고 맷 채프먼의 땅볼을 3루수 키케 에르난데스가 실책으로 놓쳐 1사 1,2루에 몰렸다. 그러나 윌머 플로레스를 낙차 큰 커브로 헛스윙 삼진, 케이시 슈미트를 우익수 플라이로 각각 솎아내고 어렵게 이닝을 마무리했다.
|
2회에도 선두 예라르 엔카나시온에 볼넷, 1사후 드류 길버트에 또 볼넷을 허용해 1사 1,2루의 위기를 맞았지만, 라모스와 아다메스를 연달아 2루수 뜬공으로 잡고 무실점으로 넘겼다.
다저스가 2회말 미구엘 로하스의 홈런으로 1-1 동점을 만든 가운데 커쇼는 3회 다시 한 점을 줬다. 1사후 채프먼에게 우중간 2루타를 내준 뒤 플로레스에게 중전적시타를 맞고 2-1로 다시 리드를 빼앗겼다. 4회를 1안타 무실점으로 마근 커쇼는 1-2로 뒤진 5회에도 마운드에 올랐다. 투구수 80개를 훌쩍 넘겨 분위기가 묘했지만, 커쇼는 선두 데버스를 볼카운트 2B2S에서 5구째 89마일(143.2㎞) 낮은 직구로 루킹 삼진으로 잠재웠다.
데이브 로버츠 감독이 잡은 교체 시점은 커쇼의 통산 3045번째 탈삼진 직후였다. 내야수들과 일일이 포옹을 나눈 커쇼는 로버츠 감독이 다가와 수고했다는 말과 함께 어깨를 두드려 주자 포옹으로 화답했다.
기립박수를 보내는 관중을 향해 모자를 벗어 답례하며 더그아웃으로 들어온 커쇼는 다저스 코치, 선수, 지원 요원 등과 다시 일일이 포옹을 나눴다. 5만여 팬들의 커튼콜이 드리워지자 다시 더그아웃 밖으로 나와 가슴에 손을 대고 고마움을 표시했다. 살아있는 레전드 고별식은 3분 정도가 걸렸다.
|
|
이어 타석에 들어선 오타니는 좌완 로비 레이의 5구째 바깥쪽으로 날아든 95.5마일 직구를 그대로 밀어 때려 좌측 파울폴 안쪽을 훌쩍 넘어가는 홈런으로 연결했다. 발사각 30도, 타구속도 100.2마일, 비거리 370피트짜리 시즌 52호 홈런.
순간 다저스타디움은 열광의 도가니로 변했다. 곧이어 무키 베츠가 중월 솔로포를 날리면서 승기가 다저스 쪽으로 기울었다.
이날은 오타니가 지난해 론디포파크에서 마이애미 말린스를 상대로 메이저리그 역사상 첫 시즌 50홈런-50도루를 달성한 지 1년이 되는 날이었다. 그 경기에서 오타니는 홈런 3방을 포함해 6타수 6안타 10타점 4득점 2도루를 마크했다. 공교롭게도 1년 뒤 커쇼의 마지막 홈 경기에 승리를 선사한 결정적 대포를 터뜨렸다.
|
오타니는 "승리로 역사적인 날을 마무리한 건 엄청난 일이다. 어떤 공이라도 정확히 맞혀 페어 지역으로 보내려고 했는데, (그 홈런은)파워가 제대로 실려 긍정적인 결과가 나왔다"고 했다.
커쇼는 다음 주 시애틀 매리너스와의 원정경기에서 자신의 정규시즌 마지막 등판을 할 예정인데, 포스트시즌서 맡을 보직은 아직은 불확실하다. 현재로서는 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 선발로 확정됐고, 선발투수 한 명이 더 필요할 경우 커쇼 또는 오타니, 아니면 에밋 시언이 기용될 수 있을 전망이다.
이날 다저스타디움에는 어린 시절부터 절친인 NFL LA 램스 쿼터백 매튜 스태포드가 찾아 친구의 마지막 홈경기에 박수를 보내줬고, 예전 다저스 동료인 오스틴 반스, 러셀 마틴, 지미 롤린스, 트레이스 톰슨, AJ 폴락, 안드레 이디어 등도 관중석에 자리했다.
아쉬웠던 건 양팀 코리안 메이저리거 김혜성과 이정후가 그라운드를 밟아보지 못했다는 사실. 그러나 역사적인 현장을 둘도 목격했다.
