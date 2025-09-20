이재현 4안타, 김영웅-이성규 홈런폭발 삼성 14-4 대승, LG, 한화…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]삼성 라이온즈가 난적 1위 LG 트윈스에 승리를 거두고 4위를 굳건히 지키며 가을 야구 가능성을 높였다.
삼성은 20일 잠실에서 열린 LG와의 원정경기서 이재현의 4안타, 김영웅과 이성규의 투런포 등으로 14대4의 대승를 거뒀다. LG전 4연패를 끊어내며 최근 4연승을 내달린 삼성은 69승2무65패를 기록하며 4위 자리를 지켜냈다. 이날 한화를 4대2로 꺾은 5위 KT와의 1.5게임차를 유지.
이날 LG는 홍창기(지명타자)-신민재(2루수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(좌익수)-문성주(우익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-박해민(중견수)의 완전체 베스트 라인업을 냈고, 삼성은 이재현(유격수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-박병호(지명타자)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-김지찬(중견수)으로 선발 라인업을 구성했다.
LG 톨허스트와 삼성 원태인의 선발 맞대결. 두 팀이 낼 수 있는 최고의 카드 대결이라 투수전이 예상됐지만 경기 흐름은 달랐다.
1회초 삼성이 톨허스트를 상대로 9명의 타자가 나와 무려 4점을 뽑는 엄청난 타격을 선보였다. 이재현의 볼넷에 김성윤의 우전안타로 무사 1,2루를 만들었고 구자욱의 중전안타로 가볍게 선취점을 뽑았다. 이어진 무사 1,3루서 디아즈가 중견수 희생플라이를 쳐 2-0. 1사 1루서 김영웅이 우전안타를 쳐 1사 1,3루의 찬스가 다시 만들어졌고 박병호가 삼진을 당해 2아웃이 됐지만 류지혁과 강민호의 연속안타로 2점을 더 뽑아 4-0을 만들었다.
삼성은 2회초에도 2사 1루서 디아즈의 우측 2루타로 1점을 뽑았고, 3회초에도 2사 후 안타와 볼넷으로 1,2루를 만든 뒤 이재현의 좌전 적시타로 1점을 더 뽑아 6-0까지 달아났다.
LG 선발 톨허스트는 3이닝 동안 9안타 2볼넷 6탈삼진 6실점으로 시즌 두번째 패배를 기록. 잠실에서의 3연승도 끝났다.
3회초까지 삼성의 페이스였다면 3회말부터 LG의 페이스.
LG는 3회말 오지환과 박해민의 안타로 만든 2사 1,3루서 신민재와 오스틴의 연속 안타로 2점을 뽑아 추격에 나섰다.
4회말엔 2사후 오지환의 2루타와 박동원의 중전안타로 1점을 추격했고, 6회말에도 김현수의 2루타와 오지환의 2루타로 1점을 얻어 4-6, 2점차까지 따라갔다.
박병호의 안타와 강민호의 내야안타, 대타 이성규의 볼넷으로 만든 2사 만루서 이재현이 김진성으로부터 좌측 2루타를 쳐 2점을 뽑아 8-4로 4점차로 벌렸다.
8회초엔 김영웅이 무사 1루서 중월 투런포를 쏘아올려 10-4까지 달아났다. 2사 2루서 이성규의 투런포까지 터져 12-4가 됐다. 9회초에도 2점을 추가해 14-4.
삼성 선발 원태인은 6이닝 동안 9안타 무4사구 4탈삼진 4실점을 하며 팀을 승리로 이끌어 시즌 12승째(4패)를 기록했다. 지난 8월20일 창원 NC전 이후 5연승, LG전 3연승, 잠실 4연승, 원정 5연승을 달리게 됐다. 5시즌 연속 100탈삼진도 돌파했다.
삼성은 톱타자로 나선 이재현이 4안타 3타점, 디아즈가 2안타 2타점, 김영웅이 2안타(1홈런) 2타점, 강민호가 2안타 1타점, 이병헌이 2안타를 치는 등 총 17안타로 LG 마운드를 초토화시켰다.
LG는 선발요원인 손주영이 6회초에 등판해 불펜 시험에 나섰다. 6회초는 1안타 무실점으로 잘 막았지만 7회초에도 올라와서는 2아웃을 잡았지만 2안타를 허용하고 김진성으로 교체됐고 이후 실점을 했다. 1⅔이닝 3안타 2실점을 기록.
삼성은 21일 수원에서 5강 경쟁자인 KT와 만나고 LG는 사흘 휴식 후 창원으로 내려가 NC와 원정경기를 갖는다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com