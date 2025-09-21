"우리는 가을의 강한 팀"…3위 매직넘버 '6', 김광현이라 가능한 자신…

|
[인천=스포츠조선 이종서 기자] "우리 팀 가을야구에 갈 수 있다고 믿습니다."
1회초와 4회초 실점이 나왔지만, 2회부터 4회까지 타선에서 6점을 지원하며 김광현을 도왔다. 김광현에 이어 노경은이 2이닝을 무실점으로 막았고, 박시후와 김민이 각각 1이닝 무실점 피칭을 했다. SSG는 7대3으로 승리하며 2연승을 달렸고, 김광현은 시즌 9승 째를 수확했다.
경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "(김)광현이가 선발투수로서 5이닝을 잘 막아줬고 (노)경은이가 6회 위기상황에 등판해 2닝을 책임져줬다. 그 부분이 오늘 승리의 원동력"이라고 칭찬했다.
시즌 9승째를 거두면서 김광현은 2년 연속 두 자릿수 승리이자 데뷔 이후 12번째 두 자릿수 승리를 바라볼 수 있게 됐다. 김광현은 개인 기록보다는 팀을 생각했다. 김광현은 "10승도 의미가 있지만, 팀이 가을야구에 가는 게 더 중요하다. 나만 잘하면 될 것 같다"고 했다.
김광현은 "선수들 모두 끝까지 최선을 다하고 있다. 가을야구 반드시 가기 위해 마지막까지 집중하고 있다. 남은 경기 팬분들께서 더 많이 와주셔서 함께해주면 정말 큰 힘이 될 것 같다. 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
