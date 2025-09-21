스포츠조선

"내년에 중요한 보직 맡아야 하니…" 2R 신인 1년 밥값 다했다, 사라진 4㎞가 남긴 숙제

기사입력 2025-09-22 02:22


"내년에 중요한 보직 맡아야 하니…" 2R 신인 1년 밥값 다했다, 사라…
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

"내년에 중요한 보직 맡아야 하니…" 2R 신인 1년 밥값 다했다, 사라…
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "올해 첫 해이기도 하니…."

최민석(19·두산 베어스)은 21일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기를 앞두고 1군 엔트리에서 제외됐다.

최민석은 2025년 신인드래프트 라운드(전체 16순위)로 입단한 신인. 신인드래프트에 초대를 받지 못했지만, 두산은 고교 시절 최고 149㎞의 공을 던졌던 최민석의 잠재력을 높게 평가했다. 특히 선발투수로서 충분히 한 자리를 잡아줄 것으로 바라봤다.

두산의 기대는 현실이 됐다. 시즌 두 번째 등판인 5월28일 KT 위즈전에서 5이닝 무실점을 기록하며 승투수가 됐고, 이후 선발과 구원을 오갔다. 7월부터 본격적으로 선발 투수로 나섰던 최민석은 7월23일 한화전과 29일 KIA전에서 모두 승리투수가 되는 등 1군 정착 가능성을 보여줬다.

선발 투수로서 경쟁력을 보여줬지만, 1년 차 선수로서의 한계도 있었다. 시즌 초반부터 나왔던 만큼, 체력이 조금씩 떨어지기 시작했다. 20일 SSG전에 선발로 나온 최민석은 3이닝 동안 7안타 3볼넷 2탈삼진 6실점(5자책)으로 흔들리며 패전투수가 됐다.


"내년에 중요한 보직 맡아야 하니…" 2R 신인 1년 밥값 다했다, 사라…
22일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회 주자 남기고 강판 당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.22/
1군 첫 등판이었던 5월21일 SSG전에서는 직구 최고 구속이 150㎞가 나왔고, 평균 구속이 146㎞가 나왔다. 그러나 9월20일 SSG전에서는 최고 144㎞가 나왔고, 평균 구속은 142㎞에 머물렀다. 142㎞는 첫 등판 최저 구속이기도 하다. 평균 4㎞의 구속이 뚝 떨어졌다.

조성환 감독대행은 "올해 첫 해이기도 하고, 본인이 가지고 있는 체력적인 부분보다 더 많은 이닝을 한 거 같다. 그래서 체력이 조금 떨어진 거 같다"라며 "스피드가 좋았을 때보다 떨어져 있다보니 자신감도 떨어졌다. 복합적으로 상대와 싸울 수 있는 게 좋았을 때만큼은 아닌 거 같다"고 바라봤다.

비록 시즌 완주는 못했지만, 충분히 가능성은 보여줬다. 올 시즌 1군에서 통하는 모습을 보여준 만큼, 내년 시즌에는 더 많은 기회를 받을 전망이다. 조 대행은 "올 시즌을 잘해줬고, 이렇게 올 시즌을 마무리하는게 내년에도 중요한 보직을 맡아야 할 선수다. 안 좋아서 뺐다기 보다는 체력적인 부분을 준비 잘해서 숙제를 하나 안고 올 시즌을 마무리하기로 해서 엔트리를 조정했다"고 했다.

두산은 21일 경기를 포함해 총 8경기를 남겨두고 있다. 최민석이 빠진 선발 자리에 대해서는 "다음 등판에는 최준호와 제환유 중에서 한 선수를 넣으려고 한다"고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"내년에 중요한 보직 맡아야 하니…" 2R 신인 1년 밥값 다했다, 사라…
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

2.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

3.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

4.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

5.

'12살차 극복' 최현석 딸 최연수♥딕펑스 김태현 오늘 부부됐다 [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

3.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

4.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

5.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

3.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

4.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

5.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.