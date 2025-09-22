운명의 원정 5연전 염갈량의 올인 전략. 이틀 완전 휴식, 팀별 맞춤 선…

|
[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스에 가장 중요한 일주일이다. 원정 5연전에서 LG의 우승 여부가 가려진다.
이에 염경엽 감독은 삼성전 후 사흘의 휴식일 동안 과감하게 이틀의 휴식을 부여했다. 21일과 22일엔 아예 훈련 일정을 잡지 않았다. 그리고 창원으로 내려가는 23일도 선수들이 자율적으로 훈련을 하도록 했다.
선수들 스스로 컨디션을 조절할 수 있도록 맡긴 것. 염 감독은 "불안한 선수는 좀 치고 가고 괜찮은 선수는 쉬어도 된다. 알아서 하는 거다. 자율이니까"라고 했다.
염 감독은 이번 원정 5연전의 선발 투수를 이미 확정해 둔 상황이다.
NC전엔 3경기서 2승무패 평균자책점 1.59로 가장 강했던 송승기가 등판하고, 롯데전엔 4경기서 2승무패 평균자책점 1.44로 매우 좋았던 손주영이 나선다.
그리고 운명의 한화와의 3연전엔 앤더스 톨허스트, 요니 치리노스, 임찬규가 차례로 나간다. 톨허스트는 한화전에 처음 등판하고, 치리노스는 2경기서 1승 무패 평균자책점 1.38, 임찬규는 4경기서 2승 무패 평균자책점 0.62로 매우 강하다.
가장 중요한 5경기에 맞춤 선발로 승리를 노리는 전략.
충분한 휴식을 한 타자들이 좋은 타격을 하고 맞춤 선발이 좋은 피칭을 해준다면 매직넘버를 지우고 기대한 우승 트로피를 들어올릴 수 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com