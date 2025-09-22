스포츠조선

'트리플A 마감' 고우석 이대로 한국행 짐싸나? '6연패' DET 지구 1위는 커녕 PS도 탈락할 판...여유 없다

기사입력 2025-09-22 14:54


'트리플A 마감' 고우석 이대로 한국행 짐싸나? '6연패' DET 지구 …
AJ 힌치 디트로이트 감독이 22일(한국시각) 코메리카파크에서 열린 애틀랜타전에서 7회초 바뀐 투수 토미 캔리에 이야기를 건네고 있다. AP연합뉴스

'트리플A 마감' 고우석 이대로 한국행 짐싸나? '6연패' DET 지구 …
톨레도 머드헨스 고우석. 사진=MiLB.TV 캡처

[스포츠조선 노재형 기자]시즌 내내 AL 중부지구 선두를 달려온 디트로이트 타이거스가 위기다.

지구 우승은 물론 포스트시즌도 장담할 수 없는 처지에 몰렸다.

디트로이트는 22일(이하 한국시각) 코메리카파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 홈 3연전 마지막 경기에서 2대6으로 패했다.

지난 17일 클리블랜드 가디언스전 이후 6연패를 당한 디트로이트는 85승71패로 여전히 지구 선두지만, 2위 클리블랜드(84승72패)와의 승차는 불과 1게임이다. 그러나 올시즌 상대 전적에서 4승6패로 뒤져 있어 남은 3차례 맞대결에서 이를 뒤집지 못하면 동률시 타이브레이커가 클리블랜드에 주어진다.

두 팀간 시즌 최종 3연전이 24~26일 클리블랜드의 홈 프로그레시브필드에서 열리는데, 지구 1위 및 와일드카드의 향방이 결정될 일전이다.

이날 경기에서도 디트로이트는 타선이 집중력을 발휘하지 못했다. 애틀랜타와 똑같이 11개의 안타를 쳤지만, 득점권에서 13타수 2안타에 그쳤다. 애틀랜타는 득점권에서 10타수 3안타로 좀더 강한 클러치 능력을 보였고, 김하성이 4회초 승기를 잡는 솔로홈런을 터뜨린 덕분에 경기를 쉽게 풀어갈 수 있었다.

김하성은 4-0으로 앞선 9회초 마지막 타석에서도 희생플라이를 날려 승부에 쐐기를 박는 타점을 올렸다.


'트리플A 마감' 고우석 이대로 한국행 짐싸나? '6연패' DET 지구 …
김하성이 4회초 솔로홈런을 터뜨리고 들어와 동료들의 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스
디트로이트는 9월 들어 18경기에서 5승13패로 고전을 면치 못하고 있다. 9월 팀 평균자책점은 5.32로 30팀 중 27위로 마운드 불안이 심각하다. 타선 역시 월간 팀 타율 0.233으로 23위에 머물고 있다. 한 마디로 투타 전력이 모두 무너진 상태다.


디트로이트는 클리블랜드와의 원정 3연전을 마치면 27~29일 보스턴 레드삭스와의 원정 3연전을 마지막으로 시즌을 종료한다. 마지막 날이 돼야 포스트시즌 진출 여부가 결정될 수도 있는 상황이다.

이날 현재 AL 와일드카드 순위로 본다면 디트로이트는 공동 3위에 해당한다. 클리블랜드에 지구 선두를 빼앗길 경우 와일드카드 3위 경쟁서도 뒤쳐질 가능성이 높아진다. 결국 클리블랜드와의 원정 3연전에 이번 시즌 운명이 달린 셈이다.

이 시점에서 이날 트리플A에서 시즌을 마친 고우석은 승격 가능성이 있는 것일까. 결론적으로 말하면 디트로이트가 마이너리그에서 들쭉날쭉한 투수를 불러올려 테스트할 수 있는 상황은 아니라고 봐야 한다. 고우석을 올려 마운드 안정을 꾀한다는 시나리오를 그리기에는 고우석이 보여준 게 너무 없다.


'트리플A 마감' 고우석 이대로 한국행 짐싸나? '6연패' DET 지구 …
디트로이트 딜론 딩글러가 4회말 안타를 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스
트리플A 톨레도 머드헨스 소속인 고우석은 지난 21일 아이오와 컵스(시카고 컵스 산하)와의 경기에 구원등판해 2이닝 동안 볼넷 1개만 내주고 무안타 무실점으로 틀어막는 호투를 펼쳤다. 올시즌 들어 가장 안정적인 피칭이었다. 4-2로 앞선 8회말 등판해 3타자를 요리하고 이닝을 마친 뒤 9회에는 2사후 볼넷을 내줬을 뿐 니키 로페즈를 중견수플라이로 잡고 1점차 승리를 지켰다.

시즌 3세이브째를 올린 고우석은 평균자책점을 3.71로 낮췄다. 9월 7경기에서 10이닝을 던져 평균자책점 1.80을 올렸고, 지난 10일 톨레도 복귀 후 5경기에서는 7⅔이닝을 투구해 3실점(1자책점)해 평균자책점 1.17을 올렸다. 이 정도면 빅리그 디트로이트가 부를 만한 것 아니냐고 볼 수도 있으나, 그 정도는 아닌 것으로 보여진다.

이날 컵스전에서 던진 직구 구속은 최고 94.1마일, 평균 93.4마일에 그쳤다. 최고 구속이 여전히 메이저리그 구원투수들의 평균 구속(95.0마일)에도 미치지 못한다.

톨레도는 22일 컵스에 7대2로 승리를 거두고 2025년 시즌을 마감했다. 톨레도는 포스트시즌에 오르지는 못했다.

고우석은 2025년 마이너리그에서 32경기(선발 3경기)에 등판해 42⅓이닝을 던져 2승1패, 3세이브, 3홀드, 평균자책점 4.46, 25볼넷, 37탈삼진의 기록을 남겼다. 톨레도에서는 14경기(선발 1경기)에 나가 21이닝을 투구해 1승, 3세이브, 1홀드, 평균자책점 4.29, 11볼넷, 22탈삼진을 마크했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] '은중과 상연' 김고은 "20대 연기 위해 6kg 찌워..40대는 가보지 않은 길"

2.

기은세, '명품 구두 100켤레' 공개 후 쏟아진 시선..."부잣집 딸이라며 시기·질투"

3.

박수홍 딸, 알고보니 '과숙아'였다..."♥김다예 임신 40주 넘자 병원도 난리나"

4.

'현빈♥' 손예진, 붕어빵 아들 자랑하더니 '공개 사과' 했다..."초면에 당황스러우셨죠"

5.

김영광, ♥청담동 치과 원장 아내 공개.."미모의 우리집 가장"(동상이몽)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이번엔 왼발 중거리포!' 손흥민 3경기 연속골→6호골 폭발…1골 1도움으로 솔트레이크전 역전 이끌어

2.

[MLS 리뷰]"미국 무대는 좁다" 손흥민, 솔트레이크전 '1골 1도움 1기점'→3경기 연속골 폭발…'부앙가 해트트릭'+4-1 역전승

3.

[오피셜]"준 영구제명→국가대표 불가" '불법촬영' 황의조, 국내 축구계에서 사실상 퇴출…미온적 대응, 사실 아냐

4.

삼성 2만3000인데...다저스는 두배 이상 ,사상 첫 400만 돌파, 평균 5만 육박

5.

애틀란타 초비상! 김하성, 'RYU급' 초대형 계약설 모락모락 → "그의 에이전트는 보라스"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이번엔 왼발 중거리포!' 손흥민 3경기 연속골→6호골 폭발…1골 1도움으로 솔트레이크전 역전 이끌어

2.

[MLS 리뷰]"미국 무대는 좁다" 손흥민, 솔트레이크전 '1골 1도움 1기점'→3경기 연속골 폭발…'부앙가 해트트릭'+4-1 역전승

3.

[오피셜]"준 영구제명→국가대표 불가" '불법촬영' 황의조, 국내 축구계에서 사실상 퇴출…미온적 대응, 사실 아냐

4.

삼성 2만3000인데...다저스는 두배 이상 ,사상 첫 400만 돌파, 평균 5만 육박

5.

애틀란타 초비상! 김하성, 'RYU급' 초대형 계약설 모락모락 → "그의 에이전트는 보라스"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.