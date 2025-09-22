'2경기 당 하나씩 넘긴다' 9월 4할 대폭발 노시환, 류현진과 동반 최…

스포츠조선

'2경기 당 하나씩 넘긴다' 9월 4할 대폭발 노시환, 류현진과 동반 최초 수상 도전[쉘힐릭스플레이어]

기사입력 2025-09-23 07:33


18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 4회초 2사 노시환이 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/

[스포츠조선 정현석 기자]이 순간을 위해 기다렸다.

한화 이글스 4번 노시환이 가을냄새를 맡았다. 김경문 감독의 믿음에 보답하듯 9월에 대폭발 하며 쉘힐릭스 플레이어 타자 부문 수상을 예약했다.

노시환은 22일 현재 13경기에서 타율 0.417(5위), 7홈런(1위), 21타점(1위), 11득점(공동 2위)으로 WAR 1.54를 기록중이다. 9월 기록 기준 투타 통틀어 전체 1위다. 2경기 당 하나씩 담장을 넘기는 무서운 추세다.

LG 트윈스 내야수 오스틴 딘이 WAR 1.05, KIA 타이거즈 0.90으로 추격하고 있지만 저 멀리 앞서가고 있다. 타자 부문 생애 첫 수상이 유력하다.

가을야구를 앞두고 노시환의 약진은 한화 이글스 26년 만의 우승도전에 청신호다.

노시환은 5,6월 2할대 초반 타율과 5홈런으로 부진을 면치 못했다. 여름 들어 페이스를 서서히 끌어올린 그는 9월에 대폭발 하며 가을야구 활약에 대한 기대감을 한껏 높이고 있다. 2할 초반이던 시즌 타율도 0.257까지 끌어올렸다. 9월 대폭발 속에 통산 최다홈런인 32홈런과 100타점 고지를 점령했다. 2023 시즌 이후 커리어 두번째 30홈런-100타점 시즌이다.

선구안이 살아나면서 상승세가 이어지고 있다. 9월 출루율이 무려 0.535. 시즌 출루율도 0.354로 높아졌다.

노시환의 활약 속에 한화도 9월 팀 타율 1위(0.342), 팀 득점 1위(109득점)을 달리며 정규시즌 역전 우승에 마지막 힘을 쏟고 있다.
17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화 선발 투수로 마운드에 오른 류현진. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/

18일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 잭로그가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.18/
한화 약진을 이끄는 동력은 또 하나가 있다.


에이스 코디 폰세가 잠시 쉬어가는 사이 베테랑 류현진이 중심을 잡고 있다.

9월 3경기에서 3전 전승을 거두며 시즌 9승(7패)으로 KBO 복귀 후 2년 연속 10승 달성을 눈앞에 뒀다. 17이닝 4실점으로 평균자책점 2.12. 탈삼진 17개를 잡는 동안 볼넷은 단 1개만 허용할 정도로 핀 포인트 제구를 과시했다.

류현진은 9월 WAR 0.69로 두산 베어스 좌완 잭로그(0.72)를 추격하고 있다. 잭로그는 9월 3경기 16이닝 4실점(3자책)으로 방어율 1.69, 탈삼진 16개(공동9위)를 기록중이다. 류현진이 시즌 마지막 등판에서 호투로 피날레 승리를 장식한다면 역전 수상이 가능할 전망.

선두 잭로그 뒤는 LG 치리노스(0.70)가 따르고 있다. 치리노스는 9월 3경기에서 2승무패 1.89의 평균자책점을 기록중이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com


