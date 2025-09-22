스포츠조선

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 140K로 폰세와 2개차[인천 현장]

기사입력 2025-09-22 20:20


'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 …
6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 선발 투구를 준비하고 있는 SSG 앤더슨. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.06/

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 …
SSG 앤더슨이 22일 인천 두산전서 역투하고 있다. 연합뉴스

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 …
SSG 앤더슨이 22일 인천 두산전서 역투하고 있다. 연합뉴스

[인천=스포츠조선 권인하 기자]개막전 이후 처음이다. SSG 랜더스의 외국인 에이스 드류 앤더슨이 28경기만에 5회를 마치지 못하고 강판됐다.

앤더슨은 22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 홈경기서 4⅓이닝 동안 6안타(1홈런) 1볼넷 7탈삼진 4실점을 기록했다. 0-3으로 뒤진 5회초 1사 1,3루의 위기에서 두산 3번 케이브 타석 때 전영준으로 교체. 전영준이 케이브를 내야땅볼로 잡아낼 때 3루주자가 홈을 밟아 앤더슨의 실점이 4점으로 늘었다.

앤더슨이 5회를 마치지 못하고 내려간 것은 개막전인 3월 22일 인천 두산전서 3⅔이닝 4실점한 이후 처음이다. 탈삼진 7개를 추가해 140개를 기록한 앤더슨은 탈삼진 1위 한화 이글스 코디 폰세의 142개와 2개차로 따라붙었다.

1회초를 가볍게 삼자범퇴로 잡아낸 앤더슨은 2회초엔 6번 강승호에게 일격을 맞았다. 1B1S에서 3구째 가운데로 몰린 153㎞의 직구를 얻어맞아 좌중간 담장을 넘어가는 솔로포를 허용. 하지만 4번 양석환, 5번 김인태, 7번 김동준을 모두 삼진으로 잡아내며 뛰어난 구위를 과시했다.

3회초에도 1사후 조수행에게 좌전안타를 허용했지만 1번 안재석과 2번 박지훈을 연달아 삼진으로 처리했고, 4회초엔 1사후 양석환에게 좌전안타를 허용했고 2사후 깜짝 2루 도루까지 내줘 2사 2루에 몰린 상태에서 홈런을 맞은 강승호와 상대했지만 2루수 플라이로 처리했다.

타자들이 두산 선발 곽빈에게 묶여 0-1의 리드를 당한 상태에서 5회초 무너졌다. 선두 김동준을 삼진으로 잡으며 좋은 출발을 했는데 8번 김기연에게 볼넷을 내준게 좋지 않았다. 이날의 첫 볼넷이 하필 하위 타선에게서 나왔다. 이어 9번 조수행에게 우전안타를 맞아 1,2루. 1번 안재석 앞에서 폭투까지 나와 2,3루가 됐고 중전안타를 허용해 1점을 내줬다. 이때 중견수가 공을 놓친 사이 안재석이 재치있게 2루까지 파고들어 다시 1사 2,3루의 위기가 만들어졌고 박지훈의 중전안타로 0-3이 됐다. 1사 1,3루의 위기가 계속되자 결국 SSG 벤치가 투수 교체를 결정. 두산으로 가는 흐름을 끊어야 한다는 생각이었다.

전영준이 올라와 케이브를 2루수 앞 땅볼로 잡아냈고 그사이 3루주자가 홈을 밟아 앤더슨의 실점이 4점으로 늘었다. 양석환을 삼진으로 잡아내 5회초가 종료.

앤더슨은 패전 투수가 될 위기에 처했다. 지난 8월 6일 인천 삼성전 이후 5연승을 달리고 있었던 앤더슨에겐 연승 행진이 끊길 위기다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

보아, 뉴스에 뜬 '서울대 출신' 피아니스트 오빠 박제 "이 인간 진짜 갔네"

2.

난리난 이효리 요가원, 10초 만에 예약 마감.."미안해요 정말"

3.

[공식] 이하늬 측, 10년간 소속사 미등록 운영 논란에…"의무 충분히 인지 못해"

4.

"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')

5.

'어쩔수가없다' 이병헌 "손예진♥현빈 부부와 부부끼리 친해..거리낌 없이 연기"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

햄스트링 통증→갈라진 병원 소견→가벼운 염증 확정. 타율 0.241 타자의 부상에 가슴 쓸어내린 감독 "최정 빠르면 KT전부터 가능할지도"[인천 코멘트]

3.

[공식발표]'대구FC 안 풀린다' 장성원, 전방 십자인대 파열 '시즌 아웃'

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

햄스트링 통증→갈라진 병원 소견→가벼운 염증 확정. 타율 0.241 타자의 부상에 가슴 쓸어내린 감독 "최정 빠르면 KT전부터 가능할지도"[인천 코멘트]

3.

[공식발표]'대구FC 안 풀린다' 장성원, 전방 십자인대 파열 '시즌 아웃'

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.