스포츠조선

하나 마나 한 NL MVP 투표, "세상에서 가장 쉬운 선택" 로버츠...오타니 150득점 이룬다면 또 역사

최종수정 2025-09-22 20:53

하나 마나 한 NL MVP 투표, "세상에서 가장 쉬운 선택" 로버츠..…
오타니 쇼헤이가 22일(한국시각) 샌프란시스코전에서 6회말 안타를 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스

하나 마나 한 NL MVP 투표, "세상에서 가장 쉬운 선택" 로버츠..…
오타니 쇼헤이가 8회 3실점하고 교체된 블레이크 트라이넨을 위로하고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 또 하나의 역사적인 시즌을 마무리하고 있다.

오타니는 22일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌프란시스코 자이언츠전서 4타수 1안타를 기록했다. 팀은 1대3으로 패해 4연승이 중단됐지만, 오타니는 생애 4번째 MVP를 향한 행보를 이어갔다.

이날 현재 오타니는 타율 0.283(590타수 167안타), 53홈런, 99타점, 141득점, 107볼넷, 180삼진, 19도루, 출루율 0.395, 장타율 0.620, OPS 1.015, 85장타, 366루타를 마크했다. 양 리그를 합쳐 득점, 장타, 루타 1위이고, NL에선 장타율과 OPS 1위, 홈런 공동 1위다.

지난해 731타석으로 이 부문 NL 1위였던 오타니는 올시즌에는 704타석으로 전체 1위를 달리고 있다. 오타니가 다저스 이적 후 별다른 부상 없이 2년 동안 풀타임 시즌을 소화했다는 얘기다. 그를 10년 7억달러에 '모셔온' 다저스 구단으로선 이보다 더 만족스러운 건 없을 것이다.


하나 마나 한 NL MVP 투표, "세상에서 가장 쉬운 선택" 로버츠..…
오타니가 지난 21일(한국시각) 샌프란시스코전에서 시즌 53호 홈런을 터뜨린 뒤 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스
오타니는 홈런 1개를 추가하면 커리어 하이인 지난해 기록과 타이를 이룬다. 6경기를 남겨놓고 있기 때문에 자신의 새로운 커리어 하이를 달성할 가능성이 높다. 지금까지의 페이스를 적용하면 오타니는 올시즌 55홈런을 마크할 수 있다. LA 에인절스 시절인 2023년부터 3년 연속 리그 홈런왕도 가능해진다.

또한 9득점을 보태면 2000년 제프 배그웰(152득점) 이후 25년 만에 150득점을 올리는 선수가 된다. 150득점은 1949년 테드 윌리엄스(150득점) 이후 2000년 배그웰이 유일하게 기록했다. 이어 오타니가 노리고 있는 것이다.

이와 관련해 MLB.com은 '2025시즌 마지막 주에 걸려있는 것들'이라는 제목의 코너에서 '오타니의 150득점 도전'을 9번째로 언급하며 '역사적으로 이룬 선수가 몇 안되는 150득점에 9개가 남았는데, 140득점 그 자체도 인상적인데, 150득점은 믿기 어려운 희소성을 지닌다'고 전했다.

만약 오타니가 150득점을 달성한다면 한 시즌 50홈런-150득점을 달성하는 역대 세 번째가 선수가 된다. 앞서 베이브 루스(1920, 1921, 1927, 1928년)와 지미 폭스(1932년)가 이 대기록을 작성했는데, 폭스 이후 93년 만에 오타니가 재현하는 셈이 된다.


하나 마나 한 NL MVP 투표, "세상에서 가장 쉬운 선택" 로버츠..…
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 22일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌프란시스코 자이언츠전 도중 부상 중인 포수 윌 스미스와 이야기를 나누다 웃고 있다. Imagn Images연합뉴스

다저스 역대 한 시즌 최다 득점 기록은 브루클린 시절 NL에 참가한 1890년 허브 콜린스가 세운 148개다. 현대 야구의 출발점인 1900년 이후로는 1930년 베이브 허먼이 올린 143득점. 그리고 연고지를 LA로 옮긴 1958년 이후만 따지면 작년 오타니가 세운 134득점이 최고 기록이다. 자신의 기록은 이미 넘어섰고, 허먼과 콜린스의 기록이 기다리고 있다.

이제 오타니는 생애 4번째 MVP도 사실상 확정한 상태다. FOX스포츠는 오타니의 MVP 배당률을 -50000으로 제시하고 있다. 수익률이 0.2% 밖에 안된다. 오타니에 1000달러를 걸면 2달러 밖에 못 딴다는 얘기다.

데이브 로버츠 감독은 "타석과 마운드에서 오타니가 하는 것을 보면 그건(MVP 투표) 쉬운 일이다. 가장 쉬운 선택이니 투표권자들이 피로감을 느끼지 않기를 바란다. 오타니를 선택하는 것은 올바른 일"이라며 오타니의 MVP 등극을 기정사실로 했다.

다저스는 이날 홈게임을 모두 마쳤다. 오타니는 홈에서 29홈런을 쳐 지난해 자신이 세운 역대 다저스 홈구장 한 시즌 최다 홈런 기록을 넘어섰다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')

2.

'44세 임신' 박은영, 배 볼록 나와도 52kg…늘씬한 수영복 자태 "끼 부렸다"

3.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

4.

'박주호♥' 안나, 암 투병 심경 "진단 전 피로감 무시..카페인 효과 느껴" ('집에서안나와')

5.

고준희, 100억대 성수 아파트로 이사 "부모님 건강 때문에 첫 독립 늦어져"

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

2.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

3.

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 240K로 폰세와 2개차[인천 현장]

4.

'기둥 무너질 뻔…' 1년 전 KS 악몽 떠올린 삼성, 캡틴도, 라팍도 모두 제 자리로, "염증 소견, 의무적 휴식 불필요"

5.

트라웃인데 "확률이 5%"라고?…'엘리트 슬러거' 기준 충족, 이렇게 멀 줄이야

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

2.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

3.

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 240K로 폰세와 2개차[인천 현장]

4.

'기둥 무너질 뻔…' 1년 전 KS 악몽 떠올린 삼성, 캡틴도, 라팍도 모두 제 자리로, "염증 소견, 의무적 휴식 불필요"

5.

트라웃인데 "확률이 5%"라고?…'엘리트 슬러거' 기준 충족, 이렇게 멀 줄이야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.