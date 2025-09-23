스포츠조선

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

기사입력 2025-09-23 07:22


LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

LA 다저스 김혜성이 지난 21일(한국시각) 샌프란시스코 자이언츠전을 앞두고 수비 연습을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 포스트시즌 로스터는 26명이다. 2019년까지는 25명이었다가 2020년 팬데믹 시즌을 계기로 1명이 늘었으며, 9월 첫날 메이저리그 40인 로스터 또는 60일 부상자 명단(IL)에 등재된 선수 중에 선발해야 한다. 각 구단은 9월 로스터 확대를 통해 26명을 28명으로 늘릴 수 있는데, 이들 가운데 포스트시즌에 출전할 선수들을 선발해야 한다는 얘기다.

LA 다저스 김혜성도 현재 28명의 로스터 포함돼 있다. 다저스는 23일(이하 한국시각) 현재 투수 14명, 포수 2명, 내야수 7명, 외야수 4명, 그리고 투타 겸업 오타니 쇼헤이 등 28명을 가지고 시즌 막바지 레이스를 벌이고 있다. 내외야를 모두 볼 수 있는 김혜성은 내야수로 등록돼 있다.

그런데 김혜성은 요즘 통 보이지 않는다. 그가 마지막으로 그라운드에 모습을 드러낸 것은 지난 15일 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기다. 당시 9-1로 앞선 8회말 2루수로 교체 출전해 1타수 무안타 1삼진을 기록했다. 이후 7경기 연속 결장했다.

선발출전은 2주 전인 지난 9일 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스전이었다. 그 경기에서는 3타석 2타수 무안타 1볼넷 2삼진 1도루를 올렸다. 그러니까 김혜성은 지금 다저스에서 없는 존재나 다름없다고 봐야 한다. 플래툰 적용을 받는다던 데이브 로버츠 감독의 말은 적어도 2주 동안 사실이 아니었다.


요즘 다저스 2루수에는 미구엘 로하스 또는 토미 에드먼, 중견수에는 앤디 파헤스 또는 에드먼이 선발로 출전한다.

그렇다면 김혜성은 26명으로 제한되는 포스트시즌에는 출전할 수 있는 걸까. 현재 로스터 28명 중 2명을 빼야 하는데, 현재로서는 투수 1명, 야수 1명이 제외될 것으로 예상된다. 김혜성이 제외될 수도 있는 노릇이다.

돌튼 로싱과 벤 로트벳이 지키고 있는 포수 2명은 건드릴 수 없다. 주전포수 윌 스미스가 손 골절상으로 빠져 있는데, 가을야구 때 돌아올지 불투명하다.

외야수 알렉스 콜, 마이클 콘포토, 테오스카 에르난데스, 앤디 파헤스 중 콜과 콘포토가 제외될 가능성 역시 높지 않다. 지난 8월 1일 트레이드를 통해 워싱턴 내셔널스에서 다저스로 이적한 콜은 외야수로 9월 들어 11경기(선발 7경기) 타율 0.273(22타수 6안타), 1홈런, 2타점, OPS 0.801을 마크 중이다. 수비력도 그리 나쁘지는 않다.


LA 다저스 외야수 마이클 콘포토. Imagn Images연합뉴스

시즌 내내 골칫거리였던 콘포토는 시즌 막판 '백조'로 거듭나고 있다. 9월 14경기(선발 11경기)에서 타율 0.304(46타수 14안타), 2홈런 7타점, OPS 0.800을 찍고 있다.

내야수 7명 중 탈락 후보가 바로 김혜성이다. 9월 들어 공수에서 불안한 모습을 보이고 있는 키케 에르난데스는 그래도 꾸준히 기용되고 있다.

반면 김혜성은 9월 8경기(선발 4경기)에서 타율 0.071(14타수 1안타), 1볼넷, 1도루, OPS 0.205를 기록 중이다. 출전 빈도가 확 줄고 감독의 신임마저 잃었으니 타격감을 논할 상황도 아니다.

다저스는 시즌 막판 지구 1위 확정을 위해 매진하고 있다. 포스트시즌에 출전할 수 있는 선수들 즉, 베스트 전력으로 경기를 치르고 있다고 보면 된다. 지금 김혜성을 쓰지 않는다는 건 포스트시즌서도 쓰임새가 거의 없다는 걸 의미한다.

마이너리그에서 기량을 연마한 투수 사사키 로키가 24일부터 시작되는 시즌 마지막 6연전에 복귀한다. 선발이 아닌 구원으로 던질 예정인 사사키는 포스트시즌 로스터 자격이 있다. 60일 IL에 등재돼 있기 때문이다. 로버츠 감독은 사사키를 불펜으로 테스트해 희망이 보일 경우 포스트시즌 로스터에 등록할 계획이다. 다저스는 불펜이 가장 불안한 포지션이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

