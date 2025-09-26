'KBO 최초' 듀오 탄생! SSG, 준PO 직행 보인다 → KT 돌풍 …

|
[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 3위 굳히기에 들어갔다.
선발 화이트가 5이닝 무실점 호투했다. 6회부터 이로운 1⅓이닝, 노경은 1⅔이닝 역투했다. 9회에 나온 조병현이 2점을 줬으나 승부에 영향은 없었다. 만루 위기에서 김민이 불을 껐다.
이로운은 이날 30번째 홀드를 기록했다. 노경은(32홀드)과 함께 KBO리그 최초 '30홀드 듀오'가 탄생했다.
1회초 1사 2, 3루에서 강백호의 유격수 땅볼 때 3루 주자 허경민이 홈에서 잡혔다. 이어진 2사 1, 3루에서는 문상철이 유격수 땅볼 아웃됐다.
2회초에도 1사 2, 3루 기회가 무산됐다. 장준원과 허경민이 연속 삼진을 당했다.
그러자 분위기가 SSG로 넘어갔다.
SSG가 3회말 선취점을 얻었다. 류효승이 솔로 홈런(시즌 6호)을 쏘아올렸다. 류효승은 선두타자로 나왔다. 2스트라이크 2볼에서 고영표의 커브 실투를 놓치지 않았다. 가운데 몰린 공을 때려 가운데 담장을 넘겼다.
SSG는 5회말 2점을 추가했다. 선두타자 최지훈이 우전 안타로 포문을 열었다. 류효승이 몸에 맞는 공으로 출루했다. 무사 1, 2루에서 정준재가 보내기번트를 잘 댔다. 조형우가 8구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 2타점 좌전 적시타를 터뜨렸다.
KT는 고영표에 이어 외국인투수 헤이수스를 출격시키며 승부수를 던졌으나 실패했다.
1사 후 한유섬이 몸에 맞는 공을 얻어냈다. 오태곤이 대주자로 들어갔다. 최정이 좌익수 뜬공에 그쳤다. 2사 1루에서 오태곤이 2루 도루를 시도했다. KT의 송구 실책이 겹쳤다. 오태곤이 3루에 안착했다. 최지훈이 우전 안타를 쳐 오태곤을 불러들였다.
KT는 7회초에도 득점권에서 침묵했다. 1사 후 권동진 허경민이 연속 안타를 쳤다. SSG가 노경은을 구원 투입했다. 이호연이 삼진, 안현민이 유격수 뜬공 아웃됐다.
SSG는 8회말 착실하게 1점을 짜냈다. 승리를 확신하는 점수였다. 2사 1, 2루에서 정준재가 중전 적시타를 때렸다. 2루 주자 안상현이 득점했다. 1루 주자 최지훈이 3루에서 잡히면서 이닝이 끝났다.
9회초 마무리 조병현이 4볼넷 2실점 흔들렸다. 2사 만루에서 김민이 올라와 승리를 지켰다.
