[공식발표]'KIA 사실상 1순위' 김현수 1억3000만원 도장…2026…

2025-09-28


27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명받은 김현수가 팬들에게 인사를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명받은 김현수의 유니폼을 부모님이 입고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 28일 2026년 신인 9명과 입단 계약을 마쳤다.

KIA는 2026년 신인 드래프트에서 1, 4라운드를 제외하고 선수 9명을 지명했다. 지난해 12월 키움 히어로즈와 트레이드로 필승조 조상우를 영입할 때 1, 4라운드 지명권 2장과 현급 10억원을 넘겼다.

사실상 올해 KIA 1순위 지명 선수인 2라운드 김현수(광남고BC·투수)는 계약금 1억3000만원, 연봉 3000만원에 입단 계약을 마쳤다. 3000만원은 KBO 규정에 따른 최저 연봉이다.

KIA는 김현수를 지명할 당시 "키 189㎝, 몸무게 97㎏ 건장한 체격을 지녔고, 뛰어난 신체 능력과 좋은 유연성을 가지고 있으며 안정적인 투구폼이 인상적인 선수다. 최고 구속 140㎞ 후반대의 빠른 공과 슬라이더, 커브 등 좋은 변화구를 구사하며 고교에서 선발투수로 많은 경기에 출장해 프로에서도 선발투수로 활약할 수 있을 것으로 기대된다"고 평가했다.

3라운드 김민규(휘문고·외야수)는 계약금 1억원, 5라운드 정찬화(청담고·투수)는 계약금 7000만원에 사인했다.


27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명받은 김민규가 팬들에게 인사를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명받은 정찬화가 팬들에게 인사를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/
김민규는 키 183㎝, 몸무게 76㎏ 신체 조건을 지닌 외야수로 올 시즌 고교리그에서 4할이 넘는 타율을 기록하는 등 콘택트 능력이 좋다는 평가를 받았다. 또한 빠른 발과 강한 어깨, 넓은 수비 범위를 자랑한다.

정찬화는 키 185㎝, 몸무게 90㎏의 체격을 지녔으며 시속 140㎞ 중후반대의 빠른 공을 바탕으로 탈삼진 능력을 보유하고 있어 좋은 불펜으로 평가받는다.

6라운드 지현(제물포고·투수)은 6000만원, 7라운드 박종혁(덕수고·내야수) 은 5000만원, 8라운드 최유찬(아산BC·투수)과 9라운드 한준희(인천고·내야수)는 각 4000만원, 10라운드 김상범(송원대·투수)과 11라운드 이도훈(광주동성고·포수)은 각 3000만원에 사인했다.


27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. KIA 타이거즈 신인 선수들이 애국가를 제창하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명받은 김현수, 이도훈이 팬들에게 개인기를 선보이고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

