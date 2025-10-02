'드라마틱한 우승' 눈시울 붉힌 염경엽 감독 향해 샴페인 뿌린 김현수, 주장 박해민도 웃었다[잠실 현장]

기사입력 2025-10-02 01:44


염경엽 감독 향해 샴페인 뿌린 김현수.

정규리그 우승을 차지한 LG 트윈스 선수들이 주장 박해민을 향해 샴페인을 뿌리고 있다.

정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 드라마도 이렇게 찍으면 욕먹는다. 경기 내내 굳어 있던 염경엽 감독과 박해민이 마지막에는 웃었다.

LG 트윈스가 정규리그 홈 최종전 극적으로 우승을 거뒀다.

NC에 7대3 패한 뒤 정규리그 최종전 홈팬들 앞에서 고개를 떨군 채 라커룸에 들어갔던 LG 트윈스 선수들이 환호하며 그라운드를 향해 다시 달려나왔다.

1일 잠실구장에서 열린 정규리그 마지막 홈 경기에서 LG는 NC에 7대3 패했다. 자력으로 정규리그 우승을 확정 짓지 못한 LG 선수들은 고개를 떨군 채 라커룸에 들어가 인천에서 진행중이던 SSG와 한화의 경기를 지켜봤다.


5대2 한화가 3점 차 앞서고 있던 9회말 마무리 김서현이 갑자기 흔들리기 시작했다. 정규리그 최종전 잠실구장 1루 관중석을 떠나지 못하고 있던 LG 팬들도 인천 경기를 지켜봤다.


9회말 SSG 이율예에게 끝내기 투런포를 허용한 한화 마무리 김서현이 고개를 떨궜다. 인천=송정헌 기자
9회말 2사까지 잘 잡은 마무리 김서현이 SSG 류효승에게 안타를 허용하자 LG 팬들은 환호했다. 이어진 2사 1루 대타 현원회가 프로 데뷔 첫 홈런포를 터뜨리며 1점 차까지 추격에 성공했다. 그래도 마무리 김서현이 유리했던 상황. 이어진 승부에서 정준재에게 스트레이트 볼넷 이후 이율예에게 끝내기 홈런포를 맞으며 한화는 다 잡은 경기를 내주고 말았다.


우승의 기쁨을 만끽하는 LG 트윈스 선수들.
인천 경기가 9회말 2사 투런포 두 방으로 극적으로 뒤집히며 끝나자 아쉬워하며 라커룸에 들어갔던 LG 선수들은 환호성을 지르며 그라운드를 향해 달려나왔다.

자력으로 정규리그 우승에는 실패?지만 시즌 최종전 드라마틱한 우승에 차명석 단장, 염경엽 감독, 김인석 대표이사는 선수들과 함께 그라운드에 나와 환호했다.


LG 트윈스 염경엽 감독과 김인석 LG 스포츠 대표이사가 기뻐하고 있다.
팬들 앞에선 염경엽 감독은 진심을 담아 고마운 마음을 전한 뒤 눈시울을 붉혔다. 이어 마이크를 건네 받은 주장 박해민도 우승 소감을 전했다.

주장 박해민 소감이 끝나길 기다리고 있던 김현수, 톨허스트, 오스틴, 신민재는 샴페인 샤워 시도했지만 워낙 발이 빠른 박해민은 갑자기 달려 샴페인 샤워를 피했다.

LG 트윈스는 1990년 1994년 2023년에 이어 2025년까지 4차례 정규시즌 정상에 올랐다. 앞선 3차례 정규시즌 우승 당시엔 모두 통합 우승까지 차지했다.


경기 내내 굳어있던 염 감독의 표정.

우승 소감을 말하는 순간 눈시울이 붉어진 염경엽 감독.

염 감독을 향해 샴페인 샤워.

빠른발로 샴페인 샤워까지 피한 주장 박해민.

정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들.

