'와 215.9배 미쳤다' KIA 2군 선수의 기적, 유니폼 판매량 폭등…33홈런 외국인까지 밀어낼까

기사입력 2025-10-02 12:44


27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. KIA 오선우가 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

[스포츠조선 김민경 기자] 2군 선수의 기적이다. KIA 타이거즈 오선우가 이제는 외국인 타자까지 밀어내고 주전 1루수를 노린다.

오선우는 올 시즌 122경기에서 타율 0.264(428타수 113안타), 18홈런, 54타점, OPS 0.758을 기록했다. 4월 초까지만 해도 2군 전력으로 분류됐던 선수가 김도영, 나성범 등 주축 선수들의 부상 공백으로 생긴 기회를 놓치지 않았다.

유니폼 판매 증가량을 보면 얼마나 비약적인 발전을 한 선수인지 알 수 있다. KIA 구단에 따르면 오선우의 지난해 대비 올해 유니폼 판매량은 무려 215.9배나 폭등했다. 지난해까지만 해도 유니폼이 거의 판매되지 않았던 선수였기에 이 정도 수치가 나온 것이다.

이범호 KIA 감독은 올해 오선우를 1루수와 코너 외야수로 두루 기용했다. 주전 우익수 나성범이 없을 때는 코너 외야수를 맡겼고, 주전 3루수 김도영이 없을 때는 1루수로 기용했다.

KIA가 사실상 5강 탈락을 확정하고, 다음 시즌을 대비해야 하는 시기가 오면서 이 감독은 오선우에게 1루 수비 훈련을 더 집중적으로 시켰다. 일대일 훈련까지 진행할 정도로 진심이었다. 외국인 타자 패트릭 위즈덤 대신 오선우를 주전 1루수로 기용하면서 가능성을 시험하고 있다.


18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 9회말 1사 오선우가 솔로포를 친 후 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/

13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 8회초 1사 1,2루 오선우가 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/
오선우가 위즈덤을 밀어낼지가 KIA에서 최근 가장 큰 관심사다. 위즈덤은 올 시즌 117경기에서 타율 0.230(417타수 96안타), 33홈런, 81타점, OPS 0.832를 기록했다.

위즈덤은 구단의 기대대로 30홈런을 달성했는데, 문제는 득점권 약점이다. 주자 없을 때 친 솔로 홈런만 21개다. 득점권 타율은 0.202에 불과하다. 4번타자 중책을 맡기기는 분명 아쉽다. 시즌 도중 위즈덤의 교체설이 나온 배경이다.

오선우가 구단에 다음 시즌 1루수를 맡겨도 되겠다는 믿음을 심어주면, KIA는 새 외국인 타자로 거포 외야수를 살펴볼 확률이 높다. 중견수 김호령을 제외하면 현재 KIA 외야 수비가 매우 약한 게 사실이다. 최형우가 지명타자로만 뛰는 상황에서 나성범도 이제 나이 30대 후반이 됐기에 여러모로 대비가 필요한 상황이다.


오선우는 "(내년에) 나는 1루수가 더 좋을 것 같다. 외야수보다는 1루수가 더 편하다"고 이미 포부를 밝혔다.


27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. KIA 오선우, 위즈덤이 수비 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

